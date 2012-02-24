《香港报摘》--经济日报2月24日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
* 要闻版头条:
--希债危机拆弹和中国放松银根好消息相继落实,去年欧洲央行启动首轮3年期长期再融资操作(LTRO)掀起的港股升浪,逐渐失去动力.恒指连日走势反覆,昨收报21,380点,跌168点或0.8%,主板成交降至605亿港元.
* 其他:
--受惠於孖展等贷款及融资利息收入大增1.1倍,国泰君安国际(1788.HK)去年度盈利升14.8%至2.88亿港元,派末期息0.06港元.
--中国商务部副部长王超表示,今後五年,中国货物进口总规模将超过10万亿美元.
--香港特首曾荫权继被传媒揭发接受富豪奢华款待,昨被质疑租住"香港数码广播有限公司"主要股东黄楚标名下的豪装物业,受到立法会议员质疑是否涉及延後利益.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。