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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 08:15 BJT

《香港报摘》--经济日报2月24日

* 要闻版头条:

--希债危机拆弹和中国放松银根好消息相继落实,去年欧洲央行启动首轮3年期长期再融资操作(LTRO)掀起的港股升浪,逐渐失去动力.恒指连日走势反覆,昨收报21,380点,跌168点或0.8%,主板成交降至605亿港元.

* 其他:

--受惠於孖展等贷款及融资利息收入大增1.1倍,国泰君安国际(1788.HK)去年度盈利升14.8%至2.88亿港元,派末期息0.06港元.

--中国商务部副部长王超表示,今後五年,中国货物进口总规模将超过10万亿美元.

--香港特首曾荫权继被传媒揭发接受富豪奢华款待,昨被质疑租住"香港数码广播有限公司"主要股东黄楚标名下的豪装物业,受到立法会议员质疑是否涉及延後利益.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 林高丽

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