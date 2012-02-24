《香港报摘》--信报2月24日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
* 头版头条:
--林业股近期频频出事,廉政公署昨天公布,落案起诉奋发国际(现称中国环境资源(1130.HK))前高层人员及一名投资公司东主,控告他们就收购该东主在内地一项5亿港元种植林木计划时,涉嫌串谋诈骗.两名被告已获准保释,今天在东区裁判法院应讯.
* 其他:
--世界银行行长佐利克(Robert Zoellick)下周访问中国,并将发布由世银与中国政府智囊联合撰写的《2030年的中国》.该份报告中警告,如果中国不进行深层次改革,将可能面临经济危机. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 杨淑祯
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。