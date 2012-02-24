《香港报摘》--信报2月24日

* 头版头条:

--林业股近期频频出事,廉政公署昨天公布,落案起诉奋发国际(现称中国环境资源(1130.HK))前高层人员及一名投资公司东主,控告他们就收购该东主在内地一项5亿港元种植林木计划时,涉嫌串谋诈骗.两名被告已获准保释,今天在东区裁判法院应讯.

* 其他:

--世界银行行长佐利克(Robert Zoellick)下周访问中国,并将发布由世银与中国政府智囊联合撰写的《2030年的中国》.该份报告中警告,如果中国不进行深层次改革,将可能面临经济危机. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 杨淑祯

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