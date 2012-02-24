《香港重要政经日程》--2月24日-3月1日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
=====================今日香港主要政经消息==========================
2月24日(周五)
-- 友邦保险(1299.HK)公布全年业绩.
-- 百盛商业(3368.HK)公布全年业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
2月27日(周一)
-- 中电控股(0002.HK)公布全年业绩.
-- 恒生银行(0011.HK)公布全年业绩.
-- 玖龙纸业(2689.HK)公布中期业绩.
2月28日(周二)
-- 碧桂园(2007.HK)公布全年业绩.
-- 电讯盈科(0008.HK)公布全年业绩.
-- 中国远洋(1919.HK)在北京举行股东大会.
-- 信和置业(0083.HK)公布中期业绩.
-- 新鸿基地产(0016.HK)公布中期业绩.
2月29日(周三)
-- 国浩集团(0053.HK)公布中期业绩.
-- 香港交易所(0388.HK)公布全年业绩.
-- 新世界发展(0017.HK)公布中期业绩.
-- 澳博控股(0880.HK)公布全年业绩.
*3月1日(周四)
-- 公布2012年1月零售销售数据.
-- 中信泰富(0267.HK)公布全年业绩.
-- 汇贤产业信托(87001.HK)公布全年业绩.
--16:30 越秀地产(0123.HK)全年业绩记者会
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 黄运涛
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。