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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 08:19 BJT

《香港重要政经日程》--2月24日-3月1日

=====================今日香港主要政经消息==========================

2月24日(周五)

-- 友邦保险(1299.HK)公布全年业绩.

-- 百盛商业(3368.HK)公布全年业绩.

=====================近日香港主要政经消息===========================

2月27日(周一)

-- 中电控股(0002.HK)公布全年业绩.

-- 恒生银行(0011.HK)公布全年业绩.

-- 玖龙纸业(2689.HK)公布中期业绩.

2月28日(周二)

-- 碧桂园(2007.HK)公布全年业绩.

-- 电讯盈科(0008.HK)公布全年业绩.

-- 中国远洋(1919.HK)在北京举行股东大会.

-- 信和置业(0083.HK)公布中期业绩.

-- 新鸿基地产(0016.HK)公布中期业绩.

2月29日(周三)

-- 国浩集团(0053.HK)公布中期业绩.

-- 香港交易所(0388.HK)公布全年业绩.

-- 新世界发展(0017.HK)公布中期业绩.

-- 澳博控股(0880.HK)公布全年业绩.

*3月1日(周四)

-- 公布2012年1月零售销售数据.

-- 中信泰富(0267.HK)公布全年业绩.

-- 汇贤产业信托(87001.HK)公布全年业绩.

--16:30 越秀地产(0123.HK)全年业绩记者会

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 黄运涛

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