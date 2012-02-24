《香港报摘》--其他报纸重要消息2月24日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
* 明报
--和记香港(0215.HK)旗下和记环球电讯,与荷兰阿姆斯特丹互联网交换中心(AMS-IX),签订两年独家合约,在香港推出互联网交换平台(AMS-IX Hong Kong).
* 星岛日报
--汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)香港区裁员计画规模传出好消息.据汇丰内部消息透露,除了去年至今已裁减之600至700名员工外,余下会通过自然流失以及少量裁员等方式完成,即裁员人数将由去年定下之3,000人减少至约1,000人.
--证监会企业融资部执行董事何贤通表示,稍後将检视保荐人监管制度,除建议引入民事和刑事责任,亦有意加入专业考核,以及增加巡查次数,冀全方位改善本港保荐人的质素.
* 苹果日报
--合和实业(0054.HK)董事总经理胡文新表示,过去半年市场表现欠佳,故公司早前研究分拆合和地产的计画暂按兵不动,未来视乎情况再决定,未有确实时间表.
* 东方日报
--香港的银行为维持贷款资产规模,积极开展按揭业务,工商物业与住宅按揭息率差距,由原先的0.75至1厘,收窄至仅半厘或以下,个别中小型银行的工商物业实际按息低至只有2.65厘.
--阿里巴巴1688.HK披露,周四(23日)遭购股权持有人行使购股权,故公司须发行61,025股股份,每股行使价介乎5.54至7.25元不等.
* 文汇报
--龙湖地产<0960,HK>正筹组一笔20亿港元银团贷款,目前已获汇丰、渣打(2888.HK)(STAN.L)、东亚(0023.HK)及恒生银行(0011.HK)应允批核约15亿港元,利率为香港同业拆息加400个基点.该公司管理层指近日将在港作现场银团推介,预料超过30家银行参与,对融资额达标有信心.
--最近规划署建议包括将3幅屯门政府土地改划住宅用途,涉及可建楼面近22万尺,估计提供350至400多个单位,合共估值逾5亿港元.
* 大公报
--渣打银行预期下半年人民币兑美元将再现升值并持续至2013年,料人民币今年全年将净升值1.4%,维持人民币中期升值预期.(完)
--整理 萧萍; 审校 黄运涛/杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。