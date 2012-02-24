《香港报摘》--其他报纸重要消息2月24日

* 明报

--和记香港(0215.HK)旗下和记环球电讯,与荷兰阿姆斯特丹互联网交换中心(AMS-IX),签订两年独家合约,在香港推出互联网交换平台(AMS-IX Hong Kong).

* 星岛日报

--汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)香港区裁员计画规模传出好消息.据汇丰内部消息透露,除了去年至今已裁减之600至700名员工外,余下会通过自然流失以及少量裁员等方式完成,即裁员人数将由去年定下之3,000人减少至约1,000人.

--证监会企业融资部执行董事何贤通表示,稍後将检视保荐人监管制度,除建议引入民事和刑事责任,亦有意加入专业考核,以及增加巡查次数,冀全方位改善本港保荐人的质素.

* 苹果日报

--合和实业(0054.HK)董事总经理胡文新表示,过去半年市场表现欠佳,故公司早前研究分拆合和地产的计画暂按兵不动,未来视乎情况再决定,未有确实时间表.

* 东方日报

--香港的银行为维持贷款资产规模,积极开展按揭业务,工商物业与住宅按揭息率差距,由原先的0.75至1厘,收窄至仅半厘或以下,个别中小型银行的工商物业实际按息低至只有2.65厘.

--阿里巴巴1688.HK披露,周四(23日)遭购股权持有人行使购股权,故公司须发行61,025股股份,每股行使价介乎5.54至7.25元不等.

* 文汇报

--龙湖地产<0960,HK>正筹组一笔20亿港元银团贷款,目前已获汇丰、渣打(2888.HK)(STAN.L)、东亚(0023.HK)及恒生银行(0011.HK)应允批核约15亿港元,利率为香港同业拆息加400个基点.该公司管理层指近日将在港作现场银团推介,预料超过30家银行参与,对融资额达标有信心.

--最近规划署建议包括将3幅屯门政府土地改划住宅用途,涉及可建楼面近22万尺,估计提供350至400多个单位,合共估值逾5亿港元.

* 大公报

--渣打银行预期下半年人民币兑美元将再现升值并持续至2013年,料人民币今年全年将净升值1.4%,维持人民币中期升值预期.(完)

--整理 萧萍; 审校 黄运涛/杨淑祯

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