〔港报社评〕中国控楼市只眼开只眼闭--经济日报2月24日

对於中国地方政府近日在楼市频施小动作,中国采只眼开只眼闭态度,对未违中国精神、不会再吹楼市泡沫的,采微调态度,不予打击,因忧虑楼价下跌的冲击,但仍擘大另一只眼,以防地方越轨,令楼价反弹影响社会、政治稳定.

中国楼市低迷,地方政府救市心切,继佛山、武汉和上海等城市後,浙江象山昨亦传出取消限购令.对於这一波地方与中国博弈楼市政策,中国再非过去般大力打击,而是微调态度,采取只眼开只眼闭的手法处理.中国现在愿意闭起一只眼,是因中国楼市处冷冻期,楼价已露跌势,相关数十个行业亦受压,影响经济增长.

相信中国亦了解,楼价若大跌,再出招止跌将困难重重；且楼市续向下,势令地方政府土地收入骤减,财力捉襟见肘,不利地方力撑经济,更会令地方债问题恶化.故中国在过去一年以强硬手段严控楼市後,现稍松空间,让地方政府撑楼市,纾缓地方财政压力及经济下行压力.然而,这种松动空间甚有限,如上海前日允许在当地居满三年的外地人,可购第二套房,此还可解释为满足市民购房刚性需求,令楼市稍活,并非要再吹楼市泡沫,故未违背中国续压楼市的精神,相信可获中国默许放行.

至於中国仍要只眼开,就是严控楼市大方向不变.官方新华社上周发文敲打地方政府,要地方政府不应幻想中国会放松楼市调控,就是中国要申明楼市仍要压,中国不愿楼价大跌,加深经济问题,更不愿让楼价弹升,引发社会不满.中国担心地方政府一放就乱,故仍会严加监察地方,要它们续推限购令、限价令措施,不容力压楼价的政策功亏一篑.明白中国对楼市的新思维,就知道中国控楼市、压楼价的大方向没有变,只是释放小许空间让地方政府盘活楼市,减低对经济的冲击,但中国要求的是楼价仍不能反弹回升,最好能缓缓下跌一成左右,那对中国、地方、人民、发展商都有利.假如楼价出现大反弹,中国会再收紧调控,遏制楼价. (A02)