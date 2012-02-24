〔港报社评〕唐梁对决成局杀伤战术继续--星岛日报2月24日

特首选举战峰回路转,随着梁振英昨日报名参选,现阶段又重回恢复唐梁之争的基本格局,两个阵营之间继续炸弹横飞,硝烟蔽日.到目前为止,先後有何俊仁、唐英年和梁振英报名参选.最近候选人民望饱遭丑闻拖累,叶刘淑仪和曾钰成考虑横里杀出,外界曾经猜测会否有其他建制派候选人入局,提供“第三选择.

不过,根据梁振英昨日公布的选委名单,民建联和工联会的支持者不少.从爱国爱港政商阵营,支持曾钰成入闸是支持“亲生仔”,但可能会对稍後的立法会选举不利,反而支持同声同气的梁振英,则可同时兼顾行政及立法两大权力.

唐梁两人都表示希望有一场比并能力和政纲的“君子之争”,实际情况是两大阵营都被连珠爆发的丑闻针对.市民的关注点,再不是谁靠正面条件胜出,而是谁不堪被炸得体无完肤而败走.本来,候选人受到全民「品格审查”是民主选举的家常便饭,大家要求担当公职重任者,须有良好品格和诚信,候选人如何克服种种真真假假的指控,是在竞选过程中必经的考验,只是今次铺天盖地的黑材料,花样之多,规模之大,范围之广,是香港选举史上罕见.

梁振英递交提名表格後,强调希望增加沟通,释除外界对他执政的疑虑；对手唐英年则发表声明,谴责负面打击的手法,意有所指地高举参选是扞卫香港“核心价值”的旗帜.然而,无论两大阵营如何公开呼喊,相信杀伤战术仍极可能主宰今次选战的胜负. (A05)