〔港报社评〕请曾特首拆弹勿留下届港府--明报2月24日

特首曾荫权陷身“富豪门“事件,他虽然声言公职生涯40多年,公私分明,问心无愧,但是他一再接受富豪款待,被质疑涉及利益输送,曾荫权的解释不但未能释除疑虑,所说接受富豪款待的歪理,反而强化了他行止不当,若公职人员有样学样,香港政府将由廉洁走向贪腐.基於特首的尊贵地位,若他确实不涉及利益输送,则就豪华游艇、私人飞机和深圳大宅3项质疑,应该尽快公开交代全部详情,一则为自己洗脱污名,更重要的是,令公职人员不被歪理导入歧途,令香港廉洁政府的美誉不被玷污.

曾荫权任满後租住的深圳豪宅,从传媒报导的奢华程度,出乎一般人想像,公众对一名做了45年公职的人员,能够享受这种退休居所,脑袋里会有大串问号.这所深圳豪宅若被质疑与延後利益挂钩,对特首名位会构成巨大损害,所以必须、也有责任交代详情.

“富豪门“事态,性质十分严重,曾荫权的收受利益的准则和逻辑,较诸规管公务员和问责官员收受利益,宽松到犹如没有规管,除了惹起公职人员愤慨,也混淆了公职人员廉洁自持的准则,使廉洁政府摇摇欲坠.

曾荫权以阴谋论体待公众质疑,有转移视线之嫌,其实,目前公众对“富豪门“的观感和判断,乃事态使然.公众看到曾荫权与富豪互动非比寻常,引发利益冲突或利益输送联想,完全正常和合理,并非什麽阴谋论和负面分析,而是事实在说话.曾荫权若想公众正面体待他与富豪的互动,最好做法也是让事实说话,公布详细情况,证明自己的操守没有污点,则一切质疑自然站不住脚. (A03)