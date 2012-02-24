〔港报社评〕增加学位加强照顾特殊学生--文汇报2月24日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
申诉专员公署昨日批评,为情绪行为有问题的学生提供学位及宿位的群育学校,未能有效运用资源,出现轮候时间长及有位无人住的情况.照顾特殊学生,政府责无旁贷.当局应该加拨资源增建及扩建特殊学校,增加学位以改善对特殊学生的照顾,同时还要加强特殊学生回归主流教育的过渡性培训及辅导,更有效地提升特殊学生的学习和生活技能,使他们早日融入社会.
群育学校专门为有中度至严重情绪及行为问题的学生提供加强辅导,帮助他们克服在成长阶段中短暂出现的适应困难,使其能尽早返回普通学校就读.但是,近年由於备受情绪困扰的学生日益增加,在特殊学校逗留的时间越来越长,平均20%学生就读时间超过2年,约10%更超过3年,令特殊学校的学位更趋不足.与此同时,教育局及社署审核学生入读特殊学校的机制因循僵硬,未能根据目前学生的需要而调整审批政策,拖延了学生入读的时间,有个案轮候时间长达一年.学位不足、轮候时间过长,会令有情绪及行为问题的学生不能及时获得适当的照顾,情况可能更加恶化,政府应该重视问题的严重性,尽快在资源配置及审批程序上加以改善.
帮助特殊学生重归社会、减轻公共福利的负担,社会也应伸出援手,民间的慈善团体在财政资源、人员培训、社工支援等方面可给予群育学校大力支持,与政府共同合作照顾特殊学生,加强校方的看管能力. (A04)
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。