〔港报财经评论〕试水抽水垃圾受捧--信报2月24日

试水抽水垃圾受捧 /习广思

港股炒股不炒市的状况愈来愈强烈.大市升势放缓,整固持续进行,恒指在21,000-21,500点上落,10天线尚且守住,短期内A股将是牵动港股的重要因素.恒指低开193点後,走势牛皮,上落波幅只有103点,收报21,380点,下跌168点,成交金额605亿港元,沽空比率7.34%.中资股回吐、整固持续轮流进行,踏入2月後,国企指数在约400点的区间中反覆上落.东方海外(0316.HK)再度提高运费,但股价已无反应,航运股连续第三日回吐,压力不轻,多只走势上失守10天线,看好的投资者堡垒失守.终於忍不住向行内人讨教,世界经济前景黯淡,反映乾散货运费的波罗的海指数有跌冇升,货柜航运持续加价,原因何在?行内人为日资公司专做欧洲航线,话说加价之因,乃是船公司削减及整合现有航线,以往可能有两条不同航线到美国纽约,其中一条途经多站,如今再整合或削减成本较高的一条,一来削成本,二来订单趋紧.

说穿了,航运量供应减少,但需求没变,以致有加价空间.航运股反弹,有虚有实,有议价能力的公司较具优势,这轮调整後,谁跑输,谁跑赢,会更为明显.炒股不炒市,内房股回落,但仍以二三线内房股有明显成交.接下来的日子,投资者要在日历上记下不同公司的业绩日.美高梅(2282.HK)盈利倍增,派发特别息,股价逆市升6.64%.濠赌股增长放缓,“息诱”成卖点,5月份金沙有新场开幕.思捷(0330.HK)公布业绩後急升25%,半年利润倒退74%,派息26港仙.思捷有没有拿数据说服我?没有.管理层表示,下半年毛利率倒退机会不大,也没有说过有信心会回升.但正如”灾难股”绝处逢生,思捷股价反弹,只反映坏得不能再坏.事实是,大部分投资者对思捷营运没信心,对股价却可以有信心.个别逆市上升的股份,资金虽作怪,但也有迹可寻.旭光(0067.HK)炒政策,国泰君安(1788.HK)有A股回暖因素,敏华(1999.HK)表面上炒作政策,但股价是在横行4个月後反弹.

近期市场出现哪些讯号?最後一个看淡的投资者投降,恒指收复下跌裂口,美股新高但动力减弱,意味着股市不再是一面倒地看淡,亦非一面倒地看好.日圆高位回落,日本央行轻量级QE竟然奏效,间接鼓励央行再吸QE毒.油价急升,或可能暴升,引发通胀忧虑,成为股市调整藉口.油价升有政治因素,也有弱美元因素,但欧美经济在此时担忧通胀,一切皆因市场自我诠释.股市对坏消息免疫症减弱,德国信心指数可以炒作,意大利经济收缩随即回吐,视乎市场如何解读而已.(B02)

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欧罗升势似假突破 /苏子

昨天欧洲市早段,欧罗兑美元几经辛苦才能突破1.33阻力关口、100天SMA阻力及本月9日的1.3321高位.然而,汇价在突破这些被视为关键非常的阻力位後,却未见出现更猛烈的单边升市.昨晚美国入市前仅高见1.3342水平,并未能顺势挑战去年12月12日所造的1.3381高位.欧罗兑美元已自1.3342高位回落至1.3310以下波动,并未能企稳在本月9日的1.3321高位以上波动.如昨晚美国入市後欧罗兑美元仍未见继续破关而上,反而更明显回落至1.33关口,以及本周二的1.3293高位以下波动及收市,则汇价在昨天欧洲市的破位便很大机会为假突破的走势陷阱,料随後汇价一旦失守10天及20天SMA支持後,势必涌现较为显着的抛售压力,使汇价朝着1.30心理关口迈进.

从表面看,昨天欧洲市早段欧罗兑美元曾明显突破100天SMA阻力逾30点子,而且在破位後到美国入市前,汇价仍能守稳在1.33关口以上波动,故出现假突破的可能性似乎并不高,但若看看美汇指数在昨天欧洲市早段跌破100天SMA的78.81支持後,只是多跌不足10点子至78.76低位便已止跌回稳的表现,担心昨天欧洲市的破位有机会是假突破.留意美汇指数在去年10月27日及今年2月7日均曾以大阴烛跌破100天SMA支持,但随後美汇指数只在100天SMA支持以下争持一至两个交易天便以大阳烛掉头回升,令100天SMA可以成功失而复得.因此,宜留意昨晚美汇指数能否成功跌破100天SMA支持收市,而且在随後的三个交易天亦能继续保持在100天SMA支持以下波动及收市,届时才可确认美汇指数的破位并不是假突破,否则小心美汇指数若再一次在100天SMA附近获得支持後,将会出现一个较为明显的上升浪,并从而令欧罗兑美元的100天SMA亦可以得而复失,回复偏弱的走势.

倾向一旦美汇指数稍後可以再一次在100天SMA获得承接,随後更成功突破今年1月13日及2月16日,在81.78及80.12两个高位所形成的下降阻力线及80心理关口後,将有极高机会出现一浪高於一浪的单边升市,相信届时不止欧罗,其他主要非美元货币以至金价在美元整体走势回复上升动力下,将不能避免向下作出较深的调整浪.至於近期呈现大弱势的日圆,料届时亦会受惠於美元的强势而维持疲弱的走势.留意稍後美元的走势若如所料般後市可以成功扭转自上月中旬以来的大弱势的真正原因,若与市场避险情绪再次上升有关的话,料环球股市亦会跟随主要非美元货币向下调整.(B10)