〔港报财经评论〕二月二龙抬头,A股盼好彩头--经济日报2月24日

二月二龙抬头,A股盼好彩头 /林瑞芬

美股方面,运输指数未能随道指闯高位,为启示道指暂阻於13,000可能性高.推算港股冲破高位阻力的催化剂,一来,等候下周欧洲央行公布第2轮LTRO的规模,二来,也?实神州.昨日是农历二月初二,中国民间有句谚语:”二月二、龙抬头”,象徵春回大地、万物复苏.以成交额而论,近2日明显以沪、深股市较高,周三及周四均录得逾2,000亿元人民币成交额,确有激活意味,或是好彩头.以国策风向而定,相当正面.2001-2011年上市公司现金分红占净利润比例约25%,而国际成熟市场该比例通常介乎40%-50%.二是在股利形式上轻现金股利,令股利回报率低.

中证监高管指出,2001-2011年间A股市场累计完成税後现金分红总额1.72万亿元人民币.上市公司累计募集资金4.05万亿元人民币,实际现金分红约占融资总额42.5%,折算成年化收益率远低於投资者预期,说明上市公司分红情况总体看不太理想,需要市场多方主体共同努力推进.中国内地流动性因素亦有需要深入了解,因反映银行体系流动性的上海银行同业拆息仍反覆,隔夜利率昨又回升20.25点子,至5.2192厘.1周利率升45.33点子至5.4850厘.2周利率更大升156.75点子至6.2275厘.今日正式下调存款准备金率之後,银行间的拆息应有所下降,仍有利股市.相反,若没有下降,启示市场资金面仍紧张,便对股市不利.技术上,上证综指近月一路缓升,慢牛迈步,中期趋升感还是强,只是因上升趋势线来讲至少两个低点而筑,首个已在2,132,不排除某时突然急挫以确立第2个低点,2,300会是很强支持水平.相反,如果没回挫而急呈抛物线上升预示A股升势将更劲,後市向上突破,则要参照去年6月及10月2次反弹的成交水平,两市每日成交达2,500亿至2,600亿元人民币,如能超越,而上证综指又确认突破2,420,後市一直上攀至2,550才会遇到较强阻力.把握中期A股升浪,X安硕A50中国(2823.HK)最方便上车,昨收报11.66港元,目前关键阻力在12港元.

股市是一个讲求”审时度势”的地方,思捷环球(0330.HK)昨公布盈利跌幅少过预期,股价急抽25%,如在去年第4季,相信看淡的投资者肯定借盈利下跌为题大质,还找甚麽少过预期跌幅的藉口.利用业绩部署炒作,确是好考工夫.有时候盈利跌或发盈警,股价反而走高.有时候有盈喜,股价却走低.再有水泥股发盈喜,中国建材(3323.HK)昨预报,去年度盈利按年升1倍以上,因近期发盈喜的公司股价例抽升,其中,耀才证券(1428.HK)及华侨城(3366.HK)昨分别升12.9%及12.2%,中建材股价今日也可望上升.(010)