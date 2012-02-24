《离岸人民币综述》极速成长的可交收人民币市场令NDF黯然失色

记者 陈敏

路透香港2月24日电---曾经作为海外投资者接触人民币最重要途径的海外无本金交割远期(NDF)市场正逐渐失去光环.随着离岸可交收人民币(CNH)的成交量赶超NDF,投资者正越来越多利用CNH市场锁定利润或对冲风险.

由於中国实行严格的资本账户管制,而人民币又一度处於稳步升值中,投资者顺理成章地将NDF市场作为下注人民币升值的最佳工具.而交易对手的另一方,即做空人民币的则是需要对冲应付美元账款的中资企业.

不过,自2010年7月人民币清算协议修订以来,一个可交收的离岸人民币市场正以前所未有的速度发展壮大.仅仅一年半时间,已经大有赶超NDF市场之势.

"我刚从欧洲回来,我们的有些客户非常惊讶,离岸人民币可交收市场的日交投量已经增长到30-50亿美元,接近甚至超过NDF市场."渣打银行东北亚区外汇、利率及信用产品主管冯思果称.

由於投机人民币升值的投资者的兴趣集中在短期限合约,导致NDF市场上一年期以上的流动性几乎只有来自企业的单边需求.这也是其整体流动性越来越不敌CNH市场的重要原因.

交易员表示,离岸人民币掉期市场的流动性已得到很大改善,现在合约期限可以长至五年.

CNH交投量大增有离岸人民币资金池不断扩大的因素,另一方面,投资者亦开始认识到人民币不再是只升不跌,对冲货币双向波动风险的需求出现.这种需求尤其随着跨境贸易人民币结算量的急速增长而增加.

受国际投资者在亚洲去风险化影响,去年四季度离岸人民币即期CNH=D3暴跌,一度较内地即期CNY=CFXS折让高达1,200个点子.路透最近对37位分析师的调查显示,他们预计一年内人民币将仅升值2.8%,低於去年的4.7%.

中国2011年累计办理跨境贸易人民币结算业务2.08万亿元,同比增长3.1倍;收付比从2010年的1:5.5上升至1:1.7.渣打预计,2012年和2013年人民币跨境贸易结算量分别达到475亿美元和690亿美元.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 6,437.0 23

2. 渣打 5,338.5 11

3. 中国银行 4,400.0 2

4. 巴克莱资本 2,183.0 4

5. 苏格兰皇家银行 1,558.0 3

**本周市场动态**

--中国中信银行(0998.HK)(601998.SS)副行长曹彤称,如果人民币国际化能够向西突破石油国家,与卢布等西向国家的货币一道成为主要石油计价和结算货币,就能极大提升人民币的货币地位,构建起人民币国际化的"第二战场".

--中国人大财经委副主任吴晓灵称,人民币汇率改革最大的障碍是市场管制和利率、汇率没有市场化,双向浮动对於人民币汇率形成是有好处的,人民币的股权投资和债务投资都有获利的可能,中国应加快人民币资本市场的发展.

--宝钢集团再次发行29亿元点心债券,包括5亿元两年期、9亿元三年期和15亿元五年期,息率分别定为3.25%、3.675%和4.15%.

--汇丰环球资产管理推出可供香港零售投资者认购的人民币债券基金.该基金於去年1月透过私人形式配售,截至今年1月底,基金规模达32亿元人民币,现时该基金设有零售部分,最低入场费为10,000元人民币、10,000港元或5,000美元.

--中银集团人寿保险宣布推出"人民币万用寿险计划",为客户提供终身人寿保障至受保人100岁.该计划现时的首年派息率为年利率3.58%,而保单首10年的派息率将不低於年利率2.5%.(完)

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