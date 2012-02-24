〔电子产业〕唯冠称不服沪法院驳回禁售iPad申请,并将商标战火烧至美国

* 唯冠称将对上海法院判决提起复议

* 广东高法预计下周三(29日)开庭审理

* 战火蔓延:唯冠在美国对苹果发起诉讼

* 苏宁易购恢复iPad销售,但称与商标纠纷无关

路透香港2月24日电---中国上海浦东法院周四驳回了深圳唯冠要求责令美国苹果(AAPL.O)停止销售"iPad"平板电脑的申请,并中止该案诉讼.针对此判决结果,唯冠表示不服,并称将依法提起复议申请.此外,唯冠已於2月17日在美国加州的高等法院对苹果发起诉讼,将商标权战火烧到了苹果的家乡.

"这(上海法院)是个错误的的判决,我们会做复议的申请."唯冠代理律师谢湘辉周四晚间在电话中对路透表示.

唯冠与苹果的商标权之争近期呈愈演愈烈之势,双方争议的焦点是深圳唯冠是否在中国大陆拥有"iPad"的商标权以及进一步的苹果是否侵权.

此外,唯冠与苹果商标权的战火亦蔓延到美国.唯冠於2月17日在美国加州的高等法院对苹果发起诉讼,唯冠认为苹果建立的"IP应用发展公司"以欺诈方式获取了iPad商标.[ID:nCT0436684]

从2000年开始,唯冠旗下的唯冠台北公司在多个国家与地区分别注册了iPad商标.2001年,唯冠国际旗下唯冠科技(深圳)公司又在中国内地注册了iPad商标的两种类别.当时苹果公司尚未推出iPad平板电脑产品.

**静待广东法院的终审判决**

上海浦东新区人民法院本周三开庭审理唯冠科技(深圳)有限公司诉苹果贸易(上海)有限公司的侵害商标权纠纷,周四做出上述判决.上海浦东新区法院是次审理的案件被告是负责上海三家专卖店的苹果贸易(上海)有限公司.

该判决显然有利於苹果,但现在还不能判定苹果已最终赢得iPad商标权之争.苹果公司与唯冠之间就商标因转让合同引起的权属纠纷正在广东省高级人民法院二审审理中,预计将於下周三(2月29日)开庭.

"在该院(广东省高级人民法院)作出终审判决前,涉案商标权归谁所有尚处於不确定状态."上海浦东新区法院在其官方网站上公布的判决书称.

时间上颇为巧合的是,此前曾一度将iPad下架的中国电子商务网站苏宁易购,近日已恢复销售iPad.不过,该公司否认此事与iPad商标纠纷案有关.苏宁易购市场部一位负责人在接受路透电话查询称,此前iPad下架是因为缺货缘故,近日已补货上架.

包括亚马逊中国和京东商城在内的其他几家中国电子商务网站仍无法订购iPad.

中国广东深圳和惠州两地法院已先後审理了唯冠与苹果的两起商标权纠纷.2月17日,惠州中级法院下发判决,认定苹果经销商深圳市顺电连锁公司惠州家华分店禁止销售苹果iPad相关产品.中国部分城市工商部门也已下令经销商停售iPad. (完)