香港已公布经济指标--2012/2/24

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年1月 综合消费物价指数(CPI) +6.1 +5.7 +3.4 2012年1月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.4 +5.3 +3.6 2011年12月 零售值 +23.4 +23.5 +18.6 2011年12月 零售量 +17.1 +16.9 +16.0 2011年第四季 本地生产总值(GDP) +3 +4.3 +6.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 11年11月-12年1月 11年10-12月 10年11月-11年1月 3.2% 3.3% 3.8% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年1月 贸易赤字/盈余 -8.856 -48.91 -15.963 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。