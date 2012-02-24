〔香港热股〕中国动向早盘一度重挫逾6%,公司预警称年度净利将下降

路透香港2月24日电---中国本地体育用品零售商--中国动向集团有限公司(3818.HK)周五早盘一度大跌逾6%,跌幅超过大盘.分析师指出,内地体育用品行业仍挣扎於消化库存,整体板块股价仍相对疲弱.

以"Kappa"为主力品牌的中国动向昨日晚间在联交所公告,预估2011年12月31日止的年度综合收入按年将减36%,同期的股东应占盈利率,也将由前一年度的34.4%,大幅下滑至3-5%.

公司主席陈义红在公告中指出,因应库存以减轻库存堆积,以及就先前买回的库存提出约2.1亿元人民币的拨备,还有两家持有权益投资的公司公平价值减少约2.4亿元人民币,导致2011年度获利按年将减少.

分析师指出,面临国内知名运动品牌竞争,和休闲服饰商抢占市场,内地本地运动品前前景仍具挑战性,股价料相对受压抑.

美银美林发布报告指出,"近期我们向中国动向部份经销商进行查询,显示这个行业的环境仍相对艰难.在各品牌试图消化库存以及来自於休闲服饰品牌的竞争,前景并不平顺."

美银美林维持中国动向"表现逊於大盘"评级,目标价1.50港元.

本地时间上午11:06时,中国动向大跌4.67%至1.43港元,稍早一度跌约6.7%至1.40港元;大盘恒生指数.HSI小跌0.12%.

至2010年12月31日止,中国动向年度销售额按年升7.3%至42.62亿元人民币;年度净利按年小升0.3%至14.64亿元人民币.

本地运动品牌安踏体育(2020.HK)稍早公告去年净利按年增长11.5%,为17.3亿元人民币,大致符合预期.公司并以减少店铺数以及降低订货金额等保守措施,来因应仍具挑战性的2012年.[ID:nCH0097273](完)

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