修正:〔投行观点〕瑞信调升中国石油评级至"优於大市",目标价升至13.5港元

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(内文第一段,路透香港"3"月24日电,请改为,路透香港"2"月24日电)
路透香港2月24日电---投行瑞信的报告称,将中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)的H股投资评级由"中性"上调至"优於大市",目标价由12港元升至13.5港元.
报告称,去年底中国广东省和广西省开展天然气价格改革试点,对於中石油来说是个很好的开始.该行认为,今年的试点改革可能推至上海,继而再逐步向全国铺开.
因此,报告将对中石油2013年的实现气价预测由每千立方英尺5.7美元调至5.93美元,以反映国内气价情况.
中石油周五早盘尾段涨0.35%,报11.6港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。