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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 11:49 BJT

修正:〔投行观点〕瑞信调升中国石油评级至"优於大市",目标价升至13.5港元

(内文第一段,路透香港"3"月24日电,请改为,路透香港"2"月24日电)

路透香港2月24日电---投行瑞信的报告称,将中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)的H股投资评级由"中性"上调至"优於大市",目标价由12港元升至13.5港元.

报告称,去年底中国广东省和广西省开展天然气价格改革试点,对於中石油来说是个很好的开始.该行认为,今年的试点改革可能推至上海,继而再逐步向全国铺开.

因此,报告将对中石油2013年的实现气价预测由每千立方英尺5.7美元调至5.93美元,以反映国内气价情况.

中石油周五早盘尾段涨0.35%,报11.6港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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