〔投行观点〕瑞信调低中海油评级至"中性",因股价已触及该行目标价

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透香港2月24日电---投行瑞信的报告称,将中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油(0883.HK)的投资评级由"优於大市"降至"中性",因股价此前已触及瑞信的目标价.
报告称,该行於去年10月恢复对中海油的研究,并设定目标价为17.6港元.近日中海油的股价一度冲高至18.2港元后回落.
稍早瑞信将中海油的主要竞争对手--中国石油(0857.HK)(601857.SS)投资评级升至"优於大市",目标价升至13.5港元.[ID:nCH0097981]
中海油周五早盘收跌0.58%,报17.28港元.(完)
浏览中海油其他新闻,请点选[0883.HK-CMN]
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。