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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 12:15 BJT

〔投行观点〕瑞信调低中海油评级至"中性",因股价已触及该行目标价

路透香港2月24日电---投行瑞信的报告称,将中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油(0883.HK)的投资评级由"优於大市"降至"中性",因股价此前已触及瑞信的目标价.

报告称,该行於去年10月恢复对中海油的研究,并设定目标价为17.6港元.近日中海油的股价一度冲高至18.2港元后回落.

稍早瑞信将中海油的主要竞争对手--中国石油(0857.HK)(601857.SS)投资评级升至"优於大市",目标价升至13.5港元.[ID:nCH0097981]

中海油周五早盘收跌0.58%,报17.28港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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