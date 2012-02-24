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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 12:45 BJT

〔香港个股〕中航科工拟配售新H股股份,集资6.98亿港元--销售文件

路透香港2月24日电---据路透周五获得的销售文件,主要从事航空整机及航空零部件业务的中国航空科技工业股份有限公司(2357.HK)拟配售新H股股份,集资6.98亿港元.

销售文件显示,中航科工拟向不多於10名投资者,按每股3.55港元,配售1.967亿股H股股份.是次集资所得款项将用於潜在的收购机会.

配售价较中航科工周四收盘价4.06港元,折让约12.6%.

中航科工今早称,其股份暂停买卖,以待发出一则涉及股价敏感性质的拟配售新H股之公告.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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