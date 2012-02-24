〔香港个股〕中航科工拟配售新H股股份,集资6.98亿港元--销售文件

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透香港2月24日电---据路透周五获得的销售文件,主要从事航空整机及航空零部件业务的中国航空科技工业股份有限公司(2357.HK)拟配售新H股股份,集资6.98亿港元.
销售文件显示,中航科工拟向不多於10名投资者,按每股3.55港元,配售1.967亿股H股股份.是次集资所得款项将用於潜在的收购机会.
配售价较中航科工周四收盘价4.06港元,折让约12.6%.
中航科工今早称,其股份暂停买卖,以待发出一则涉及股价敏感性质的拟配售新H股之公告.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。