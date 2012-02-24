〔香港个股〕思捷涨势放缓,前一日大涨後分析师看法显分歧

路透香港2月24日电---经过前一日飙升25%後,以"Esprit"闻名的香港最大衣履零售商思捷环球(0330.HK)周五涨势放缓,该股盘中大部份时间下跌,但尾盘时跟随大盘回到平盘上方.各家投行对於思捷看法分歧,然多数认为,思捷转型之路仍长,对於股价不宜太乐观.

多数分析师以"转型计划刚开始"维持评级不变,但因中期利润率优於预期而调升了目标价.看好的分析师认为,思捷的计划执行顺利.然而,也有分析师表示,中期业绩表现并不能反映至全年,下半财年仍要面对毛利以及欧洲宏观环境不佳的挑战.昨日股价反应过於激情.

"除了欧洲经济外,思捷对於批发业务分销商的行销支出及店铺装修的支持,将会进一步压缩毛利."花旗发布报告指.

花旗将思捷评级由"中立"调降至"卖出",但目标价由10.2港元升至14.30港元.

瑞银则表示,尽管2月初才因认为市场过於低估思捷的转型计划而将其评级由"卖出"调升至"买进",然而,思捷昨日的股价反应过度,因此再将於评级由"买进"调降至"卖出".

"我们相信目前的股价显示市场对於转型计划过度有信心."瑞银分析师潘嘉怡在研究报告中称.

本地时间下午3:36时,思捷涨0.45%至17.86港元,盘中最低跌至16.66港元,今年以来升幅约八成;大盘恒生指数.HSI升0.11%.

然而,里昂证券指出,市场已经认同思捷的转型计划.该公司将思捷评级由"卖出"调升至"表现逊於大盘".麦格里证券亦给予思捷业绩正面评价,称思捷品牌形象并不如市场想像地糟,调高思捷目标价至24港元,维持"表现优於大盘"评级.

思捷昨日公布2011/12年中期净利按年下降74%至5.55亿港元,但远优於市场预估的1.96亿港元.思捷并表示,经营溢利率达到4.7%,高於先前预估的全年1-2%.此消息带动股价大涨25.04%,创下14年来最大单日升幅,并几乎回到去年9月因难看年报而暴泻的水准.[ID:nCH0097867](完)

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