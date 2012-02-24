〔香港个股〕中国燃气再获富地石油增持股份至13.63%,涉资近4,000万港元

路透香港2月24日电---根据香港证监会最新资料显示,中国燃气(0384.HK)再获英国富地石油FOOI.L增持股份至13.63%,涉资近4,000万港元.

资料显示,富地石油执行副主席邱达强透过其全资拥有的Fortune Max Holdings Limited於周四(23日)以每股3.7-3.73港元,购入中国燃气1,072万股股份;使其与富地石油在中国燃气的持股量合计增至约5.976亿股或13.63%的股份.

这是邱达强本周以来第三度增持中国燃气的股份.他间接持有富地石油之30%或以上的权益,而富地石油此前通过其与中国燃气前董事总经理刘明辉的合营--China Gas Group Limited持有中国燃气13.08%的股份.

证监会的资料又显示,中国燃气另一主要股东--韩国SK E&S於周三(22日)按每股3.68港元购入中国燃气10万股股份;其持股升至4.745亿股或10.83%.

自去年12月新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)向中国燃气股东提出每股3.5港元的收购建议以来,SK E&S与富地石油不断在市场上增持中国燃气的股份.其中SK E&S的持股数目已增逾一倍.

香港时间15:19,中国燃气跌0.27%,报3.7港元.(完)