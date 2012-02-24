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货币新闻 | 2012年 2月 24日 星期五 16:28 BJT

〔香港股市〕恒生指数收升0.12%,友邦保险走强抵消银行股的疲弱表现

路透香港2月24日电---香港股市周五收涨,得益於友邦保险(1299.HK)和中资地产股的强劲表现,帮助抵消银行板块的弱势.

恒生指数.HSI收高0.12%,至21,406.86点,友邦保险跳涨3.3%,对恒指的提振作用最大.不过本周恒指周线小幅收低,终结此前连续七周的涨势.

恒生国企指数.HSCE收盘下跌0.21%,受银行股拖累.

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