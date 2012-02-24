〔中港个股〕中联重科将出资21亿元人民币成立全资环卫机械子公司

欧洲已公布经济指标--2017/2/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透香港2月24日电---中国工程机械生产商--中联重科股份有限公司(1157.HK)(000157.SZ)周五表示,董事会通过以现金出资21亿元人民币,成立一全资子公司,以发展环卫机械产业.
该公司在联交所发布公告称,在该子公司--"环卫机械公司"设立完成後,中联重科将向其转让与环卫机械业务相关的资产,转让价格为该等资产截至1月底帐面值,合计为19.43亿元人民币.
"公司为环卫机械产业战略发展需要设立全资子公司环卫机械公司,将有利於环卫机械产业的进一步发展."中联重科董事长詹纯新在公告中说.
他并表示,此次投资的资金来源为公司自有资金,对财务状况和经营成果无重大影响.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。