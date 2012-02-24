〔中港个股〕中联重科将出资21亿元人民币成立全资环卫机械子公司

路透香港2月24日电---中国工程机械生产商--中联重科股份有限公司(1157.HK)(000157.SZ)周五表示,董事会通过以现金出资21亿元人民币,成立一全资子公司,以发展环卫机械产业.

该公司在联交所发布公告称,在该子公司--"环卫机械公司"设立完成後,中联重科将向其转让与环卫机械业务相关的资产,转让价格为该等资产截至1月底帐面值,合计为19.43亿元人民币.

"公司为环卫机械产业战略发展需要设立全资子公司环卫机械公司,将有利於环卫机械产业的进一步发展."中联重科董事长詹纯新在公告中说.

他并表示,此次投资的资金来源为公司自有资金,对财务状况和经营成果无重大影响.(完)

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