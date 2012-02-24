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亚洲 | 2012年 2月 24日 星期五 17:36 BJT

〔香港个股〕大成食品行政总裁黄士坤辞任,由执行董事韩家寅接任

路透台北2月24日电---中国最大白肉鸡供应商--大成食品(亚洲)(3999.HK)周五公告指出,行政总裁黄士坤因个人因素辞任,由执行董事韩家寅接任,3月1日起生效.

大成食品主席韩家寰於公告中称,黄士坤为了投入更多时间於其家庭生活而辞任公司之行政总裁,与董事会并无不合.

韩家寰本周三接受路透专访时称,该公司去年营收创下新高,至超过百亿元人民币;而为提高毛利率,公司未来将持续投入自有品牌发展.[ID:nCT0435138]

尽管大成白肉鸡在大陆是第一大厂商,但一年销售约2亿只白肉鸡,却仅占大陆市场的约4%,成长空间广大.大成於中国大陆的主要竞争对手包括於香港挂牌的森宝(1089.HK)、圣农(002299.SZ)、雨润食品(1068.HK)等.

大成食品收盘涨2.01%至1.52港元,一个月来升12.88%;大盘恒生指数.HSI升0.12%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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