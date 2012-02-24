〔香港个股〕大成食品行政总裁黄士坤辞任,由执行董事韩家寅接任

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透台北2月24日电---中国最大白肉鸡供应商--大成食品(亚洲)(3999.HK)周五公告指出,行政总裁黄士坤因个人因素辞任,由执行董事韩家寅接任,3月1日起生效.
大成食品主席韩家寰於公告中称,黄士坤为了投入更多时间於其家庭生活而辞任公司之行政总裁,与董事会并无不合.
韩家寰本周三接受路透专访时称,该公司去年营收创下新高,至超过百亿元人民币;而为提高毛利率,公司未来将持续投入自有品牌发展.[ID:nCT0435138]
尽管大成白肉鸡在大陆是第一大厂商,但一年销售约2亿只白肉鸡,却仅占大陆市场的约4%,成长空间广大.大成於中国大陆的主要竞争对手包括於香港挂牌的森宝(1089.HK)、圣农(002299.SZ)、雨润食品(1068.HK)等.
大成食品收盘涨2.01%至1.52港元,一个月来升12.88%;大盘恒生指数.HSI升0.12%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。