〔香港数据〕2月PMI续升至52.8,为去年4月以来最强劲表现--汇丰

路透香港3月5日电---以下为汇丰香港2月份采购经理人指数(PMI)数据:
2012年2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
52.8 51.9 49.7 48.7 49.0 45.9 47.8 51.4 50.3 52.2 52.9 54.9 53.7
* 2月份PMI升至52.8,为自去年4月以来最佳.
* 新业务量增幅为去年1月以来最强劲,内地新订单四个月来首次呈轻微增长.
* 月内私营企业经营活动连续第二个月增加,经季节性调整的产出指数上升近4个指数点,创11个月以来的高位.
* 2月份香港私营企业连续第二个月出现积压工作,未完成业务量的升幅是去年3月以来最大.
* 企业投入成本进一步上升令投入价格升势持续第32个月,但2月份的总投入成本升速已较1月份放缓.
* 月内企业采购价格升速创四个月以来新高,因原材料价格上升,而汇率变动也是导致采购成本上升的因素.
* 私营企业2月份的就业职位减少,情况与1月份相反.整体就业降幅温和,但幅度是五个月来最大.
汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"本地及中国的需求恢复,支持香港的经济继续巩固.私营企业活动转趋活跃,订单和工资增长仍然强劲.虽然2月份的就业职位有所减少,但这与农历新年期间临时职位的减少有关,相信自3月份往后这情况将会有所减退."(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良