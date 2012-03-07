更正:〔表格〕香港电能实业2011年度净利按年增长26%,符合市场预期

(表格内截止过户日期应为"5月29-31日")

路透香港3月7日电---香港电能实业有限公司(0006.HK)周三公布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度 2010年度

每股盈利(港元) 4.25 3.37

末期股息(港元) 1.70 1.49

净利 9,075 7,194

营业额 10,201 10,371

截止过户日期 5月29-31日

发放股息日期 6月7日

注:电能实业为香港发电及供电应商.全年派发股息2.32港元(包括中期股息0.62港元),上年度派息2.11港元.根据路透I/B/E/S综合14名分析师预测,该公司去年度净利为88.8亿港元.(完)

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