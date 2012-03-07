更正:〔表格〕香港电能实业2011年度净利按年增长26%,符合市场预期

国际油市：亚洲燃料油看涨气氛浓，即期跨月价差升至数周高点
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
(表格内截止过户日期应为"5月29-31日")
路透香港3月7日电---香港电能实业有限公司(0006.HK)周三公布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(港元) 4.25 3.37
末期股息(港元) 1.70 1.49
净利 9,075 7,194
营业额 10,201 10,371
截止过户日期 5月29-31日
发放股息日期 6月7日
注:电能实业为香港发电及供电应商.全年派发股息2.32港元(包括中期股息0.62港元),上年度派息2.11港元.根据路透I/B/E/S综合14名分析师预测,该公司去年度净利为88.8亿港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。