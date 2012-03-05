《香港报摘》--其他报纸重要消息3月5日

* 明报

--中移动(0941.HK)董事长王建宙表示,现时集团聚焦已在4G的发展上,预期今年将可在深圳及杭州两地先行试商用,明年全面铺开4G市场.(B02)

--富力地产(2777.HK)公布,2月份协议销售额为24亿元人民币,比1月份12.3亿元人民币升近一倍,销售面积达约22.47万平方米,按月增加约1.56倍.(B02)

--医院管理局旗下公积金计划上月获中证监批准,成为本港第二间获得合资格境外机构投资者(QFII)资格的非牟利机构.医管局公积金计划信托委员会主席李联炜表示,希望最少拿到1亿美元的QFII额度,之后会将其投资于A股及上市人民币债券.(B03)

* 星岛日报

--屋宇署资料显示,今年1月份全港只有四个私人住宅项目,合共有389个单位正式落成,较去年12月份的2,455伙锐减近八成四外,数字较去年每月平均值788伙减少五成. (B02)

--港资第一东方投资集团主席诸立力在日本投资廉价航空公司Peach之后.下一步将研究投资日本的酒店,配合航空公司日后旅客的住宿需要.Peach在三年后有足够的业绩纪录之时,亦将计画上市,暂时未定上市地点. (B10)

--香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加在上海表示,预期内地政府将逐步有系统地释出手持的H股非流通股,让股份货币化,这既能为内地政府开辟财源,也能惠及港股市场.现时H股内资股规模高达11万亿元.(B13)

* 东方日报

--星展银行香港表示,去年财富管理业务的收入按年升30%,期望今年会继续有逾3成的增长;另外,目前人民币产品占其零售银行的收入不足5%,预期未来将大有增长空间.(B03)

* 文汇报

--高鑫零售(6808.HK)公布,截至2011年12月31日年度业绩,期内股东应占溢利为16亿元人民币,较去年同期增加55.2%;期内,该公司销售货品所得营业额为680.8亿元人民币,同比增21.1%.(B01)

--中信资源(1205.HK)公布,截至去年12月底的全年业绩,期内录纯利22.028亿港元,按年上升1倍;公司去年收入384.96亿港元,按年上升19%.(B04)

* 大公报

--身为全国政协委员的汇控(0005.HK)顾问郑海泉认为,将本港建成人民币离岸中心方向正确,但目前香港的建设速度较慢,比如RQFII(人民币合格境外机构投资者)等多方面给出的额度均较小.他认为当局可以扩大有关额度.(A11)

--联想(0992.HK)主席兼行政总裁杨元庆表示,对短时间内超越惠普成为全球个人电脑业务龙头很有信心. 他补充,个人电脑业务在新兴市场的销售情况仍然不错,但在成熟市场方面则较慢,惟具体数字未有透露.(A11)

--整理 萧萍; 审校 陈敏/黄凯

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