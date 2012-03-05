《香港重要政经日程》--3月5日-3月9日

=====================今日香港主要政经消息==========================
3月5日(周一)
-- 公布2012年2月PMI数据.
-- 裕元集团(0551.HK)公布一季度业绩.
-- 宝胜国际(3813.HK)公布一季度业绩.
-- 卓亚资本(8295.HK)公布全年业绩.
-- 首创置业(2868.HK)在北京召开股东大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
3月6日(周二)
-- ASM太平洋(0522.HK)公布全年业绩.
-- 龙翔集团(0935.HK)公布全年业绩.
-- Mongolian Mining(0975.HK)公布全年业绩.
-- 旺旺中国(0151.HK)公布全年业绩.
--09:00 第一拖拉机(0038.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 灵宝黄金(3330.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 南京熊猫电子(0553.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中信银行(0998.HK)在中国举行股东特别大会.
3月7日(周三)
-- 公布2月份香港外汇储备.
-- 电能实业(0006.HK)公布全年业绩.
-- 先进半导体(3355.HK)公布全年业绩.
-- 贵联控股(1008.HK)公布全年业绩.
-- 创兴银行(1111.HK)公布全年业绩.
-- 长江生命科技(0775.HK)公布全年业绩.
-- 利亚零售(0831.HK)公布全年业绩.
-- 第一视频(0082.HK)公布全年业绩.
-- 盛洋投资(0174.HK)公布全年业绩.
-- 珀丽酒店(1189.HK)公布全年业绩.
--10:00 宝胜国际(3813.HK)周年股东大会.
--11:00 南海石油(0076.HK)股东特别大会.
--11:00 中国安芯(1149.HK)股东特别大会.
--11:30 耀科国际(0143.HK)周年股东大会.
--14:00 裕元(0511.HK)周年股东大会.
3月8日(周四)
-- 长江基建集团(1038.HK)公布全年业绩.
-- 希慎兴业(0014.HK)公布全年业绩.
-- 港铁公司(0066.HK)公布全年业绩.
*3月9日(周五)
-- 雨润食品(1068.HK)公布全年业绩.
-- 华润置地(1109.HK)公布全年业绩.
-- 东方海外(0316.HK)公布全年业绩.
-- 宏桥集团(1378.HK)公布全年业绩.
-- 利兴发展(0068.HK)公布全年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏