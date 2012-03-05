〔港报财经评论〕堕落股票等待重生--信报3月5日

堕落股票等待重生 /习广思

港股继续高位徘徊,欧洲终于放水,但无惊无喜,港股未因此而突破.美股显然疲态毕露,只看还能支撑多久,多个股市指数出现”黄金交叉”后,日股急起直追,A股在政策下已见强势.及至港股在政策及业绩带动下,个别股份及板块炒作居多,恒指未见大幅度下跌,而是逐批股份调整,形成一段较长时间的横行调整局面.欧美放水等利好消息出尽,美股调整成隐忧,但本周两会召开,大有炒作政策的机会,加上公司业绩期,记住港股玩法已经转变.恒指继续在高位整固,波幅日益收窄,3月中将是中资巨企业绩高峰期,有可能成为大市牛熊厮杀的日子,市场波幅亦有望拉阔,但现阶段主导市场的依然是个别板块及公司因素.本周除个别公司业绩,要留意两会政策消息,部分股份上周已经有动静,例如新能源、新材料及农业、水利相关股份.贝南奇的文字游戏点到市场陀陀转,但中国政府语言却大有不同,投资者要从繁复、累赘、虚浮及长篇的语言中,找出关键词.

上周六,贾庆林在政协开幕中发表报告,把”扩大国内消费需求”放在首要工作.事实上,中国面对经济放缓以及外围众多不明朗因素,令到这轮控制水龙头的力度及难度大大增加.不过,房地产绝不放松,利率不轻易下调,却要防止经济增长急跌,如何保住消费内需以达到调整结构,又是政策上的难题.上周五,内需消费股份被市场所关注,尤其是百货股、零售及消费股,甚至食品股均见涨升.其次,去年部分家电消费股在政策完结前被市场看淡,股价大幅回落,但今年保障房落成后,中国推出家电保贴的呼声日高,特别是一些具农村消费概念的家电股,海尔电器(1169.HK)挑战新高,创维(0751.HK)回升至50周线上.在Michael Milken未将垃圾债发扬光大前,债市当中大部分垃圾债券均由投资级别降级才变成垃圾,美其名成为”堕落天使”,意思都一样,就是天堂跌入地狱.

套诸股市中,被市场无情derating兼洗礼的股票,实际上就是堕落股票,明星股每每下跌总会有人买,跌到拥趸离弃而去、信心尽失后,才逐步由地底爬起身.它们的共通点很多时候是某项产品推出市场后不符合预期,市场失去信心.其次,管理层变动或经营模式失效,市场失去信心.或者,行业周期更迭,营运模式转变,但公司步伐未能跟上.(B03)