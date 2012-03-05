〔港报财经评论〕今月要防风险, 能来自美股--经济日报3月3日

今月要防风险,可能来自美股 /林瑞芬

美股来讲,VIX指数近月续低企,反映市场人士处安逸,安逸太久往往静极思变.标普500自去年10月低位回升寻顶至今6个月,累计升幅达25%,保历加通道月来不断收窄,纯从技术分析,后市临近好淡决战时.标普500如成功企1,400之上,固然不用忧虑圆顶派发形态的成立.反之,在RSI屡见顶背驰下,后市恐掉头向下,以美股自1月派发了近2个月形势可预期,回吐浪将急且汹,恐逃不过至少回试1,300的跌浪.以技术分析,上证指数今年初自低位缓升,成交一浪配合一浪上升,极似圆底收集形态,待收集完成,之后的延伸升浪值得憧憬.上证指数昨收2,460,全周累升0.86%,连涨7周.恒指昨收21,562,升174点,大市成交612.8亿港元.期指未平仓合约逾10万张,当中,相信不乏为手上持货做定对冲,预防美股在本月出现一段急跌浪而拖累港股.当然,也不排除赌单边,如美股本月不爆跌浪,中国内地股市又冲高,恒指急谋成功冲破21,800筑起下一个上升台阶,反覆升至近24,000才有阻力.又可能赌回调,恒指至少回试20,500或21,000.

对于港股本月如何反覆整固,还看不通,但重点是,在反覆后是否最终能向上突破,主观认为是.一来,预期流动性充裕因素及政策憧憬心理面,上半年仍要战胜基本面因素.二来,预计美股本月纵急回吐,但可能只是牛市中的调整.三来,中国内地慢牛之势强烈.本周中国货币市场利率出现近2个月以来最大单周跌幅,7天回购利率连挫6日,相信央行倾向增加现金投放来提升信贷及支持经济.

没有十足把握,判断恒指月内会是就此突破高位阻力,或是符合阴谋论,在冲阻力前出现一段急跌玩震仓.短线持股或短炒,更着重基本因素,至少,若真的遇上急跌市都不会心慌,当中四环药业(0460.HK)是心水.一来,集团涵盖心血管、抗感染、新陈代谢、癌症及神经系统等中国5大医疗领域,但始终以专注开发心脑血管药物为主,于过去几个年度一直保持市场领先地位.中国内地人愈来愈富贵,其中”富贵病”杀手是心脏病,故对集团产品有一定中期需求.今周有中国内地传媒披露,发改委将再下调药价,或对药业股造成打击.惟由于公司产品线丰富,以及主要产品均为独家品种,药品降价风险料对其影响不大.二来,短线主要参考医药生物股,周内于A股市场有好表现.主因是已公布今年首季业绩预告有惊喜,据《证券日报》市场研究中心与wind资讯统计,截至周四有5家医药生物公司公布了今年首季业绩预告,全部录得增长.(011)

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郭树清买股三招 /余少文

中港两市周五齐反弹,只是国企指数仍未摆脱横行整固走势.而中国证监会主席郭树清继续撑A股已具备长期投资价值,并提出三招买股,虽然不是新意,但知易行难,值得参考.A股三个主要指数反弹1.4%-2.1%不等.上证综合指数升34点或1.4%,升幅最少,但收复过去两日失地.而国企指数则升136点或1.2%,收11,738点,成交额回升至150亿港元,超过80%主板H股随大市走高.全日高低波幅只有67点,以及升幅只能收复周四跌幅的61%失地,反映市场观望气氛仍浓厚.至于红筹指数升38点或0.9%,收4,167点,成交额49亿港元,继续由内房股主导走势.彭博预测数字显示,沪深300指数2012年预测PE约10.9倍,上证同期预测PE为10.2倍,相反恒生指数今年预测PE为11倍,国指期内预测PE8.7倍,反映A股的吸引力确实较以前为佳.若然郭树清指A股具长期投资价值,则国指估值较A股更便宜,显示国指的吸引力更大.

郭树清进一步指出,投资股市遵循常识是最可靠的,一是购买绩优大盘股.二是适当分散.三是买入价格不要过高.而PE是股价与每股盈利的比率,这比率倒数就是投资回报率.一只股票PE是20倍,投资回报就是5%,如是25倍则回报率是4%,这就可能跑不赢通胀.如果PE是40倍、50倍,则投资回报可能就只有2.5%和2%,按照收益计算,需要40年或者50年才能回收投资,除非认定这股票是真正的高成长公司.其实,郭树清所讲的三招,相信股民在一些投资书籍中都见过,只是知易行难,尤其买入价格不要过高较难判断.虽然郭三招只适合长期投资,但值得投资者思考,亦列出一些在中港两地上市兼且预测PE不超过20倍的H股,八只内银股全数上榜,尤其预期八行今年盈利可以较去年增长,即今年预测PE可以较去年低,加上又是中国内地A股大盘股,似乎是郭树清眼中的具备长期投资价值的股份.

当然认同中国内地股长线持有的看法,因为去年股市大跌前已建议长线吸纳工商银行(1398.HK)和建设银行(0939.HK),因而被股民来信指责.只是作为长线持有而言,每逢出现急挫都是入市良机,去年第四季便趁低吸纳中国银行(3988.HK).然而,八大中国内地银行只有中行、中信银行(0998.HK)和民生银行(1988.HK)的H股股价较A股呈折让,如从A、H股折让数字来看,似乎这三只H股的吸引力较高,若然能买A股,则工、建、农、交、招等五行吸引力更大.(010)