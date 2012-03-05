〔港报社评〕储局退半步,加推量宽待时机--经济日报3月5日

美国联储局对是否再推量化宽松措施,出现两派意见.储局主席伯南克暂退半步,上周出席国会听证会时没再提加推量宽,显示他既忧量宽再放就乱,又忧一收就死,故密切留意局势发展,若经济复苏苗头受挫,他仍会出招.担心再放就乱,免为市场添烦.储局内部对是否再推量宽,有分歧意见,美联储三藩市分区银行总裁威廉姆斯上周认为储局今年仍很大可能推更多宽松政策刺激经济;但美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则暗示,美国经济已好转,毋须加推量宽.

储局要推量宽,关键是要稳定市场情绪、提振市场信心.惟欧洲央行过去两个多月已推两轮长期再融资计划(LTRO),向市场释出逾10,000亿欧元,日本央行亦持续放松银根,令环球水浸,市场情绪已因此稳定下来,毋须伯南克再加力,反而,量宽子弹毕竟有限,伯南克留为后用,更加适宜.况且,欧、日持续松银根行动,令游资四处炒作,推高环球商品价格,助燃高通胀噩梦.若伯南克再推量宽,会火上加油,不单为环球市场添乱,更惹资产泡沫危机,亦不利伯南克复苏经济大计.然而,此并不表示伯南克不再推量宽,目前非关上再量宽大门之时,因美国经济前景仍可能反覆,尤其欧洲经济已陷衰退,欧债危机可能翻发,欧洲作为美国最大出口市场,对美国经济冲击多大,暂难预料;美国经济增长主要动力的楼市,仍未见曙光,股神巴菲特便指美国楼市仍未摆脱低潮,与楼市有关的业务仍在”急症室”.

美国经济复苏能否持续,仍存变数,一旦经济出现风吹草动,伯南克会再推量宽措施,为经济保暖.又忧一收就死要保复苏苗头此外,外界忧虑美国通胀压力若加大,储局下半年或被迫收紧银根,控制通胀.然而,收紧银根不单令投资市场转冷,更打击仍疲弱的美国经济,况且,下半年美国总统大选又进入关键期,按储局传统习惯,不会采取激烈行动,尤其如收紧银根这举动,因会惹来不顾选情的指摘.故此,伯南克虽未提再推量宽,为市场期望降降温,但仍密切留意经济动态,找寻再推量宽适当时机.(A06)