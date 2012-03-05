〔港报社评〕两会聚焦稳增长,楼价续挫添隐忧--信报3月5日

全国人大11届五次会议今天开幕,大会发言人李肇星昨天召开记者会,强调中国经济发展和改革都面临新的机遇.很明显,今年“两会”的经济议题,在外部需求恶化、出口增长放缓的形势下,聚焦如何稳定结构调整带来的经济下行压力,其中,楼价续挫与房地产信用风险对经济增长的影响,更备受关注.由于房地产投资占城镇固定投资总投资约四分一,并且对上下游行业拉动作用相当明显,因此,楼价进一步下挫和成交萎缩,开发商资金回笼的难度更大,投资意欲难免进一步弱化.

虽然全国政协委员、中国银监会主席助理阎庆民昨天向媒体表示,房地产信贷不会引发银行系统性风险,但忧虑实在难以令市场安心.由于中国居民的负债水平低,房价下跌并未严重损害家庭的资产负债表,须要抛售资产,以致触发资产价格滑落、资产负债表恶化,并激发抛售的恶性循环,走上美国楼价下跌引发次按风暴的可怕后果,但银行贷款多以地产作抵押品,由此增加的贷款与金融风险,始终威胁经济可持续发展.

目前房地产调控政策其实面对”两难”之困.近日部分城市不断流露出"松绑"冲动,但地方政策马上遭中央喝停.基于40,000亿财政刺激已在过去两年充分反映,而投资占GDP的比例攀升至2010年49%,去年的比例仍高居不下,可持续性成疑,因此,投资降速已无可避免,今年经济增速放缓,是调整和优化增长结构的必然前提,问题是靠投资拉动增长的格局不变,便须要把降速加以稳定,避免经济"硬着陆".如今楼价持续下跌,不仅对城镇固定投资量构成影响,也对地方财政收入造成冲击.但政策”松绑”,中央又担心调控效果毁于一旦.面对经济增速放缓压力加剧,过早放宽信贷政策刺激投资,又可能令经济结构进一步恶化,改变依靠投资和劳动力积累驱动增长的模式,难度更大.可以说,今年”两会”的经济讨论和决议,面对当前的发展内外风险,挑战实在多于机遇.然而,因应形势,是否须要对房地产政策局部性放松,看来已走到决策十字路口.(A02)