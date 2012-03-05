〔港报社评〕恶性选战不利落实普选--星岛日报3月5日

今届特首选举让负面新闻占据了舞台中央,非但民生议题受到的关注较以往少,甚至过去最热议的政治议题,讨论的声音都不多,难怪连早前宣布考虑但最终没有”入闸”的立法会主席曾钰成,都特别提出普选议题,期望社会能多加关注.回归以来,建制派首次出现两名候选人角逐的场面,可惜效果并非如中央想像的良性竞争,比政纲、比班底,而是变成比谁的黑材料较少、谁的拆弹技术较高.在负面较量之下,市民一度期望有”第三者”作为选择,令到立法会主席曾钰成和叶刘淑仪重新考虑参选的说法,一度备受关注.

中央会严防乘乱上位.曾、叶不能成为第三者,但对市民已带来了启示,就是即使是建制派候选人,有一定的市民支持,但如果没有选委的祝福,依然未必可以成为市民的选择.另一个效果是,第三者不能入闸,泛民的候选人何俊仁威胁有限,唐梁成为现实中非彼即此的选择,经过了泥浆摔角,市民感觉是逼食鸡肋.出现这个情况,很大理由是市民明白到,现今唐梁壁垒分别,但中央绝不会接受泛民候选人当特首.然而,如果实行普选,市民有票在手,中央就要关心他们的取向是否完全一样.

门槛太高不易过立会.现任特首曾荫权在参选时,提出政改要”玩铺大”,结果费了九牛二虎之力,加上中央大幅让步,才通过了政改方案.到了下届政府,距离普选最快日期非常接近,但香港能否落实选举办法,似乎没有受到太大重视,难怪连赶不及提出参选政纲的曾钰成,都忍不住要开口,提醒市民要多加关注.(A04)