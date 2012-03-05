〔香港个股〕盈大地产以逾三成溢价回购38.5%股份,复牌股价大涨

路透香港3月5日电---电讯盈科(0008.HK)旗下房地产开发商--盈科大衍地产(0432.HK)公布提出以逾31%的溢价,回购约38.47%的已发行股本,并可能派送红股后,周一复牌股价急涨近三成.

盈大地产表示,拟按每股1.85港元购回及注销最多9.2613亿股股份,涉资逾17.1亿港元.回购价较公司1月31日停牌前最后报价1.41港元溢价31.2%.持有盈大地产61.53%已发行股本的电盈,已承诺不会接纳回购要约.

该股最高曾升29.8%至1.83港元,接近其回购价.香港时间10:11升28.37%,报1.81港元.

为了确保上市公司有足够的公众持股量,盈大地产称,可能在回购股份要约截止后,向股东派送红股恢复最低公众持股量,基准为每持有一股现有股份将获发最多四股红利股份,而股东亦可选择收取红利可换股票据代替红股.盈大地产表示,将会要求电盈选择收取红利可换股票据.

盈大地产表示,其股东之一的Elliott International L.P.及The Liverpool Limited Partnership(简称"Elliott实体")目前合共持有公司23.39%的已发行股本,由于股权集中,故Elliott实体被视公司的主要股东,因此仅约15.08%的盈大已发行股本被视为由公众持有,不符合上市规则所订明的最低25%的规定.

公司表示,于要约截止后,有意尽快恢复最低公众持股量以符合上市规定,并采取措施拓宽公司的公众股东基础,以提升股份流动性.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)