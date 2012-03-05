〔香港个股〕中信资源称手持现金逾100亿港元,留作业务投资及债务再融资

路透香港3月5日电---中国中信集团旗下中信资源(1205.HK)周一称,该公司于去年底为止拥有现金超过100亿港元,将留作业务投资以及应付债务再融资.

中信资源周日晚的公告显示,2011年度净利同比增长1倍至22亿港元,主要得益于出售澳洲Macarthur Coal(MCC)股份获得税前收益约38亿港元以及产品销售价格上升.

惟该净利低于汤森路透综合两名分析师预测的28.2亿港元,加上未如市场预期般派发股息,拖累午盘股价跌幅一度扩大至逾7%,低探1.32港元的两周低位.

中信资源副主席兼行政总裁曾晨在记者会上表示,在目前金融市场情况下,公司希望保持更多现金以增强规避风险的能力,并确保有足够能力应付一旦出现的投资机会,同时亦为应付将于2014年到期的10亿美元债券再融资而作好准备.

"中信资源应该是在成长阶段,应该通过业务更快发展来为股东带来更好收益."他并称,公司的管理团队正在做大量工作,以发掘新的投资机会.

中信资源的主要业务为石油以及煤炭的勘探与开采、商品贸易以及投资于铝和锰的生产.

曾晨称,预计今年整体原油产量持平,或者略有增长.去年录得权益产量为728万桶,按年增长6%;其中逾90%贡献来自哈萨克斯坦Karazhanbas油田,而印度Seram与月东油田的占比很少.而今年为三个油田安排资本开支合共约20亿港元.

中信资源于2007年国际原油价疯涨之时,以10亿美元收购中信集团所持Karazhanbas油田资产,为事业的转捩点,但此次收购亦令公司负债累累.其后通过引入新加坡主权基金--淡马锡[TEM.UL]为股东,至去年又完成供股筹资25亿港元,加上出售MCC及Codrilla项目权益获利40亿港元,财务状况才得以扭转.

其于去年度的净债务与净总资本比率降至9.7%,2010年度则为49.7%.

淡马锡目前持有中信资源约11.47%的股份,为第二大股东.(完)

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