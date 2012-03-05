〔香港个股〕中海油今年海外油气产量约1,000-1,300万吨,促LNG合作(更新版)

(新增细节和背景)

* 今年海外油气产量约1,000-1,300万吨--董事长

* 关注卡塔尔、澳大利亚LNG合作--董事长

路透香港3月5日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油(0883.HK)周一表示,该公司今年的海外油气产量大约在1,000-1,300万吨之间;公司并将加紧引进海外LNG(液化天然气)的合作.

"LNG会主要关注卡塔尔、澳大利亚(地区),我们的业务接触要多些."中海油董事长王宜林在出席"两会"的间隙对记者表示.

但他并未透露新签约情况,但补充,上周位于天津的LNG接收站刚奠基,未来将继续推进在沿海的布点.

王宜林表示,中海油今年的海外油气产量约在1,000-1,300万吨之间,但他未有透露去年的同比数字.

以1吨相当于7.3桶油当量计算,相述海外油气产量约相当于0.73-0.95亿桶油当量.

中海油此前订下2012年的年净产量目标为3.3-3.4亿桶油当量,其中加拿大的Long Lake油砂项目和伊拉克Missan油田今年将为中海油带来产量贡献.[ID:nSH0094103]

此外,关于最近美国律师抗议中海油在去年蓬莱溢油事故中信息披露不及时.王宜林回应说,"我们是严格按照披露程序,我们是上市公司."

今年初,中海油母公司中国海洋石油总公司与中国农业部、康菲石油中国有限公司,就解决蓬莱19-3油田溢油事故的赔偿达成协议,涉及赔偿总金额13.5亿元人民币.

蓬莱19-3油田作为渤海湾最大离岸在产油田,停产以来令中海油造成损失达590万桶油当量.

中海油早盘尾段股价下跌0.46%,报17.36港元;大盘恒生指数.HSI走低0.95%.(完)