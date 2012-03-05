〔投行报告〕中国今年7.5%增长目标预示对潜在经济放缓有准备--美银美林

路透香港3月5日电---投资银行美银美林周一解读2012年中国政府工作报告时称,今年政府设定的经济增长目标为7.5%,显示其已为潜在的经济增速放缓做好了准备.

报告预计,中国今年实际的经济增速将在8-9%之间.

对于今年设定的4%左右的通胀水平,报告认为可能会高于实际情况,该行预期的实际CPI增幅水平在3.5%左右.不过,报告认为,较高的通胀目标设定对政府出台各项政策以应对经济放缓留出了政策空间.

今年8,000亿元人民币的财政赤字预算,较该行此前预期的1万亿水平低.但报告认为,鉴于政府对于今年的财政收入预算设定目标较为保守,有理由相信如果有较大规模的财政支出也不会导致赤字增加.

2012年预算全国财政收入113,600亿元人民币,增长9.5%.加上从中央预算稳定调节基金调入2,700亿元,可安排的收入总量为116,300亿元.

"如果稳定的经济增速受到威胁,我们有理由相信政府一定会加大财政方面的支出."报告称.

而14%的广义货币供应量目标也显示,中国央行的货币政策也有较大的空间,因1月实际的M2增速仅有12.4%.

不过,14%的M2增速仍低于过去10年的均值,或意味着政府对通胀及资产泡沫可能仍有戒心,从而希望保持温和的货币政策.(完)