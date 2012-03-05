〔港股业绩〕高鑫料今年同店销售增速续放缓,股价跌逾6%(更新版)

(新增公司说法及分析师看法)

* 2011年净利按年增55%,但低于预期

* 今年同店销售按年增长率料续下滑

* 股价跌逾6%,至近两周来低点

路透香港3月5日电---中国最大综合性卖场营运商--高鑫零售(6808.HK)周一表示,预计全年同店销售增长率持续下滑,因农历春节前销售旺季天数减少对公司销售拖累不小.公司股价午后下滑逾6%至近两周低点.

高鑫零售首席执行官梅思勰(Bruno Mercier)在业绩记者会上称,今年农历春节落在1月,与去年相较节前销售旺季减少13天,对销售情况影响较大,但公司仍将继续改善效率及优化产品组合来因应.预计今年至少新增店铺50间.

"旺季销售期间减少10几天,对零售业来说是很大的影响,"高鑫旗下品牌之一--中国大润发首席财务官徐盛育说,"今年同店销售增长率会比去年下修一点,但会比CPI(中国居民消费价格指数)高."

以"大润发中国"及"欧尚"双品牌经营的高鑫,2011年的全年同店销售按年增长8.8%,较前一年度的11.4%下滑2.6个百分点.

"高鑫同店销售比我们预期地弱一点...今年开店on track(如计划进行),对公司营业额会有帮助",一不愿具名的本地券商分析师称.

本地时间下午2:07时,高鑫大跌6.11%至9.99港元,为2月23日9.82港元以来最低;大盘恒生指数.HSI同期跌1.21%.

中国国务院总理温家宝今日稍早在政府工作报告中称,今年CPI总水平涨幅要控制在4%左右.[nSB2013371]

这意味着高鑫今年同店销售增长率可能在4-8.8%之间.公司人士并表示,短时间要回到双位数以上"有困难".

**行业龙头,获利平稳**

高鑫周日晚间公布,2011年净利增55%至16亿元人民币,较分析师平均预估的17.33亿元人民币为低.公司去年7月于港交所挂牌,招股书预估全年净利不少于14.14亿元人民币.[ID:nSH0098915].

梅思勰指出,在未来三年开店计划上,公司已确认了153家门店,80家在建置之中.今年至少可以新设50家门店,并积极向三至五线城市扩张.

公司在业绩公告中指出,这些已确定地点的门店,将有76%在于三至五线城市,20%在二线城市,一线城市仅占4%.

至2011年底,高鑫零售共有230家门店.去年共新增46家综合性大卖场,42家为大润发品牌,4家为欧尚品牌.

而一资产管理公司分析师指出,高鑫身为大卖场行业的龙头,获利情况也相对平稳,仍会是零售板块的首选.

根据Euromonitor,至去年,高鑫在中国综合卖场市占率达到12.8%,持续领先全球最大的超市业者--沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N),为11.2%;排名第三是华润创业(0291.HK)的10.1%,以及法国家乐福(Carrefour)(CARR.PA)的8.1%.

高鑫为台湾润泰集团及法国欧尚合资成立,台湾上市公司润泰全球(2915.TW)及润泰创新(9945.TW)亦为最终股东.(完)

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