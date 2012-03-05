〔中港个股〕江西铜业料中国今年铜需求增约7%,铜价或波动(更新版)

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(新增背景)
* 今年中国内地铜需求增长约7%--江铜董事长
* 市场基本面良好,支撑铜价
* 环球经济不确定,铜价仍波动
路透北京3月5日电---中国铜业龙头---江西铜业(0358.HK)(600362.SS)董事长李贻煌周一表示,预计中国今年的铜需求增长约为7%左右;但由于全球经济仍有不确定性,相信整体铜价仍会持续波动.
上周五公布的上海期货交易所铜库存创2002年8月以来新高,增加5,401吨,达到22.15万吨,令人忧虑中国作为铜的最大消费国,其需求减弱的程度大于预期.
不过,李贻煌认为,目前铜市场的基本面不错.
"中国的铜市场基本面仍然不错,将对铜价起支持作用."他在出席两会(全国政协和人大)的间隙对记者表示,同时他并称,全球经济不确定,整体铜价仍会持续波动.
有分析师指出,中国的铜库存虽然上升,但可能意味着进口商正准备迎来未来的需求复苏,而非反映消费疲弱.
"我们不预期上海铜库存会进一步上升,因为中国的铜需求旺季即将来临."AME Group分析师Matt Fusarelli称,预期会有一些补充存库的情况出现,但大部份会转到消费者那里.
中国国务院总理温家宝周一称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,比2011年9.2%的增速放缓.(完)
--发稿 李文科; 撰写 梁慧仪; 审校 曾祥进
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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