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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 12:19 BJT

〔表格〕中国旺旺2011年度净利升17%为4.2亿美元,优于预期

路透香港3月6日电---中国旺旺控股有限公司(0151.HK)9151.TW周二公布,截至2011年12月31日止年度,业绩报告如下(以每百万美元为单位):

　 　　　 　 　 2011年度 2010年度

每股盈利(美仙)　 3.17 2.71

末期股息(美仙)　 1.36 1.36

净利 419.46 358.43

营业额 2,946.50 2,244.11

截止过户日期　 5月7-9日

发放股息日期　 5月23日

注:中国旺旺控股为全球最大米果生产厂商.汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测,中国旺旺控股2011年度净利为3.99亿美元.(完)

浏览其他中国旺旺控股新闻,请点选[0151.HK-CMN][9151.TW]

浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴

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