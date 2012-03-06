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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:10 BJT

《香港报摘》--经济日报3月6日

* 要闻版头条:

--十一届全国人大五次会议昨日开幕,总理温家宝发表政府工作报告,将今年国内生产总值(GDP)增长目标定在7.5%,比上年的目标低0.5个百分点,这是内地八年来GDP增长目标首次低于8%,与"十二五"(2011-2015)规划提出经济增长7%的目标衔接.

* 其他:

--再有银行提供高息人民币存款推广优惠,中信银行国际推出12个月可赎回人民币存款产品,年利率最高达2.3厘,最低存款金额为10万元人民币,季度派息,银行在第九个月可选择是否行使赎回权.

--中国财险(2328.HK)宣布,母公司人保集团于上周四订立协议,以176亿元人民币认购兴业银行13.8亿股股份.人保透过财险委托资产认购其中6.3亿股,代价约为80.21亿元,占兴业已发行股本4.9%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 乔艳红

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