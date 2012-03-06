版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:20 BJT

《香港报摘》--信报3月6日

* 头版头条:

--全国人大昨天开幕,中央宣布放弃"保八".总理温家宝在政府工作报告中公布2012年经济增长7.5%的核心目标,这是中国政府八年来首次下调年度经济增长目标.

* 其他:

--港汇昨天明显转弱,兑美元一度低报7.7636,市场人士指出,港汇主要是跟随港股回落,以及预期暂无新资金流入所致.亦有交易员认为,由于美国国际集团配售友邦(1299.HK)股份,部分企业沽出港元买入美元认购股份,令港汇转弱.

--裕元(0551.HK)及子公司宝胜(3813.HK)公布首季业绩,前者盈利按年增4.6%至1.55亿美元,但后者却倒退65.9%至819.8万美元.

--嘉能可(0805.HK)去年纯利(未计重大项目)按年升7%至40.6亿美元,每股末期息10美仙.公司表示,今年首两个月的大宗商品交易活跃,令公司今年至今盈利表现强劲,今年会考虑增加于哈塞克斯坦黄金的产出.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 乔艳红

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐