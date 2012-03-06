《香港重要政经日程》--3月6日-3月12日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
=====================今日香港主要政经消息==========================
3月6日(周二)
-- ASM太平洋(0522.HK)公布全年业绩.
-- 龙翔集团(0935.HK)公布全年业绩.
-- Mongolian Mining(0975.HK)公布全年业绩.
-- 旺旺中国(0151.HK)公布全年业绩.
--09:00 第一拖拉机(0038.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 灵宝黄金(3330.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 南京熊猫电子(0553.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中信银行(0998.HK)在中国举行股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
3月7日(周三)
-- 公布2月份香港外汇储备.
-- 电能实业(0006.HK)公布全年业绩.
-- 先进半导体(3355.HK)公布全年业绩.
-- 贵联控股(1008.HK)公布全年业绩.
-- 创兴银行(1111.HK)公布全年业绩.
-- 长江生命科技(0775.HK)公布全年业绩.
-- 利亚零售(0831.HK)公布全年业绩.
-- 第一视频(0082.HK)公布全年业绩.
-- 盛洋投资(0174.HK)公布全年业绩.
-- 珀丽酒店(1189.HK)公布全年业绩.
--10:00 宝胜国际(3813.HK)周年股东大会.
--11:00 南海石油(0076.HK)股东特别大会.
--11:00 中国安芯(1149.HK)股东特别大会.
--11:30 耀科国际(0143.HK)周年股东大会.
--14:00 裕元(0511.HK)周年股东大会.
3月8日(周四)
-- 长江基建集团(1038.HK)公布全年业绩.
-- 希慎兴业(0014.HK)公布全年业绩.
-- 港铁公司(0066.HK)公布全年业绩.
3月9日(周五)
-- 雨润食品(1068.HK)公布全年业绩.
-- 华润置地(1109.HK)公布全年业绩.
-- 东方海外(0316.HK)公布全年业绩.
-- 宏桥集团(1378.HK)公布全年业绩.
-- 利兴发展(0068.HK)公布全年业绩.
*3月10日(周六)
-- 胜利管道(1080.HK)公布全年业绩.
*3月12日(周一)
-- 龙湖地产(0960.HK)公布全年业绩.
-- 保诚(2378.HK)公布全年业绩.
-- 361度(1361.HK)公布上半年业绩.
-- 中国诚通发展集团(0217.HK)公布全年业绩.
-- 中国创新投资(1217.HK)公布全年业绩.
-- 金鹰商贸集团(3308.HK)公布全年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开