《香港报摘》--其他报纸重要消息3月6日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
* 明报
--消息人士透露,早届退休之年的人民银行行长周小川的位置短期内都不会出现变化,最快可能要2013甚至2014年才有可能退下来.而早前曾传出有机会接替周小川的工商银行(1398.HK)(601398.SS)董事长姜建清回应,有关他接任人行行长一事纯属谣言.(B02)
--华润水泥(1313.HK)行政总裁潘永红表示,今年首两个月润泥销量按年增长30%,好于管理层年初预期.惟2月起,水泥销售均价每吨下跌10至15港元,润泥会尽量维持2012年综合毛利率在30%左右,较2011年的31%进一步收窄.(B05)
* 星岛日报
--中国银行(3988.HK)(601988.SS)董事长肖钢表示,中行今年将重点与淡马锡[TEM.UL]合作,开拓村镇及小微企业贷款业务,料今年小微企业贷款增速将高于全部业务平均. (B04)
--中国联通(0762.HK)董事长常小兵表示,联通正与多家国家营运商协调,望进一步降低漫游业务收费,同时将增加海底光缆建设的数量. (B04)
* 苹果日报
--去年中押后来港上市的光大银行(601818.SS)董事长唐双宁表示,监于港股反弹,该行正积极考虑在港上市事宣,但须寻找合适上市时机.(B06)
* 东方日报
--据联交所股权资料显示,联想(0992.HK)主席杨元庆于上月28日于场内减持联想30.4万股,每股平均价6.85港元,套现208.24万港元,再于29日以每股平均价6.871港元减持130万股,套现893.23万港元,持好仓由9.15%微降至9.14%.(B04)
* 文汇报
--香港交易所(0388.HK)宣布与上海期货交易所签订相互合作及资讯互换备忘录.港交所行政总裁李小加表示,中国在全球商品市场的影响力与日俱增,香港作为领先的离岸人民币中心,相信港交所可在促进这个发展势头中发挥重要作用.(B01)
--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港行政总裁洪丕正认为,内地将今年经济增长目标订在7.5%是合理、保守的水平,因贸易增长由去年第四季开始放缓,相信今年上半年困难仍在,属预料中事,料最快于下半年经济增长才会加快.(B01)
* 大公报
--内地江苏省射频电缆制造商--俊知将于今天至3月9日正午招股,该股招股价介乎1.1至1.5港元,每手2,000股,入场费3,030.24港元.独家保荐人为永丰金证券.(B01)
--花样年(1777.HK)公布,2月实现合同销售金额约2.54亿元人民币,同比增长为12%.而截至2月29日,公司累计实现合同销售金额约3.43亿元人民币.(B01)
--整理 萧萍; 审校 陈敏/丁淑琴
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开