《香港报摘》--其他报纸重要消息3月6日

* 明报

--消息人士透露,早届退休之年的人民银行行长周小川的位置短期内都不会出现变化,最快可能要2013甚至2014年才有可能退下来.而早前曾传出有机会接替周小川的工商银行(1398.HK)(601398.SS)董事长姜建清回应,有关他接任人行行长一事纯属谣言.(B02)

--华润水泥(1313.HK)行政总裁潘永红表示,今年首两个月润泥销量按年增长30%,好于管理层年初预期.惟2月起,水泥销售均价每吨下跌10至15港元,润泥会尽量维持2012年综合毛利率在30%左右,较2011年的31%进一步收窄.(B05)

* 星岛日报

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)董事长肖钢表示,中行今年将重点与淡马锡[TEM.UL]合作,开拓村镇及小微企业贷款业务,料今年小微企业贷款增速将高于全部业务平均. (B04)

--中国联通(0762.HK)董事长常小兵表示,联通正与多家国家营运商协调,望进一步降低漫游业务收费,同时将增加海底光缆建设的数量. (B04)

* 苹果日报

--去年中押后来港上市的光大银行(601818.SS)董事长唐双宁表示,监于港股反弹,该行正积极考虑在港上市事宣,但须寻找合适上市时机.(B06)

* 东方日报

--据联交所股权资料显示,联想(0992.HK)主席杨元庆于上月28日于场内减持联想30.4万股,每股平均价6.85港元,套现208.24万港元,再于29日以每股平均价6.871港元减持130万股,套现893.23万港元,持好仓由9.15%微降至9.14%.(B04)

* 文汇报

--香港交易所(0388.HK)宣布与上海期货交易所签订相互合作及资讯互换备忘录.港交所行政总裁李小加表示,中国在全球商品市场的影响力与日俱增,香港作为领先的离岸人民币中心,相信港交所可在促进这个发展势头中发挥重要作用.(B01)

--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港行政总裁洪丕正认为,内地将今年经济增长目标订在7.5%是合理、保守的水平,因贸易增长由去年第四季开始放缓,相信今年上半年困难仍在,属预料中事,料最快于下半年经济增长才会加快.(B01)

* 大公报

--内地江苏省射频电缆制造商--俊知将于今天至3月9日正午招股,该股招股价介乎1.1至1.5港元,每手2,000股,入场费3,030.24港元.独家保荐人为永丰金证券.(B01)

--花样年(1777.HK)公布,2月实现合同销售金额约2.54亿元人民币,同比增长为12%.而截至2月29日,公司累计实现合同销售金额约3.43亿元人民币.(B01)

--整理 萧萍; 审校 陈敏/丁淑琴

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