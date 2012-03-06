〔中港个股〕工行去年向企业交付租赁黄金62.80吨,相当提供融资逾200亿元

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透香港3月6日电---中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)黄金租赁业务稳居国内同业首位,去年已累计向企业交付黄金62.8吨,相当于为企业提供了超过200亿元的融资支持.
黄金租赁业务指的是由银行向符合条件的黄金企业出租黄金,到期企业归还等额黄金,即"借金还金,等额偿还".对黄金企业而言,黄金租赁业务不仅有效地降低购买原材料黄金对流动资金的占用,还可以较好地规避黄金价格波动带来的风险,在提高企业资金使用效率的同时,合理地降低了融资成本.
工行周一晚间发布的新闻稿称,该行的黄金租赁业务主要面向金饰加工、工业制造等用金企业以及矿山、精炼公司等产金企业.为更好地满足黄金企业的需求,该行不断提高业务处理效率,目前黄金租赁业务从企业提出申请到实物过户一般只需3至5个工作日内即可完成,节省了企业融资的时间成本.
同时,为帮助黄金企业规避黄金市场的价格风险,工商银行还配套提供远期、掉期等避险工具帮助用金企业实现套期保值,锁定黄金价格.(完)
--记者 毕晓雯 ;审校 黄凯
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开