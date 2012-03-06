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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:52 BJT

〔中港个股〕工行去年向企业交付租赁黄金62.80吨,相当提供融资逾200亿元

路透香港3月6日电---中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)黄金租赁业务稳居国内同业首位,去年已累计向企业交付黄金62.8吨,相当于为企业提供了超过200亿元的融资支持.

黄金租赁业务指的是由银行向符合条件的黄金企业出租黄金,到期企业归还等额黄金,即"借金还金,等额偿还".对黄金企业而言,黄金租赁业务不仅有效地降低购买原材料黄金对流动资金的占用,还可以较好地规避黄金价格波动带来的风险,在提高企业资金使用效率的同时,合理地降低了融资成本.

工行周一晚间发布的新闻稿称,该行的黄金租赁业务主要面向金饰加工、工业制造等用金企业以及矿山、精炼公司等产金企业.为更好地满足黄金企业的需求,该行不断提高业务处理效率,目前黄金租赁业务从企业提出申请到实物过户一般只需3至5个工作日内即可完成,节省了企业融资的时间成本.

同时,为帮助黄金企业规避黄金市场的价格风险,工商银行还配套提供远期、掉期等避险工具帮助用金企业实现套期保值,锁定黄金价格.(完)

--记者 毕晓雯 ;审校 黄凯

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