《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月6日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透香港3月6日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7634港元HKD=) 道琼工业指数.DJI收低14.76点,或0.11%,至12,962.81点;标准普尔500指数.SPX下滑5.30点,或0.39%,至1,364.33点.Nasdaq指数.IXIC收低25.71点,或0.86%,至2,950.48点.[ID:nSB8522391] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 220.080 -2.06 31946 17.086 -1.12 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.070 -3.90 103451 4.059 -1.73 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.290 -0.74 215191 81.190 0.36 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.990 -5.76 162754 22.767 -1.01 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 146.440 -2.41 85752 11.369 -0.62 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 113.260 -1.45 47161 8.793 0.49 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.450 -1.35 210795 69.017 -0.41 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.080 -1.30 35573 4.664 -0.76 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.570 -2.55 422046 13.640 -0.29 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 23.370 -4.53 84128 18.143 -1.93 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.800 -4.21 41976 4.813 -0.96 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.810 -1.98 12786 3.852 -1.48 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.600 -4.07 10283 1.444 -50.55 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.580 0.39 77077 0.401 -3.47(完) --整理 陈敏
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开