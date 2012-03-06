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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:36 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月6日

路透香港3月6日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7634港元HKD=)

  道琼工业指数.DJI收低14.76点,或0.11%,至12,962.81点;标准普尔500指数.SPX下滑5.30点,或0.39%,至1,364.33点.Nasdaq指数.IXIC收低25.71点,或0.86%,至2,950.48点.[ID:nSB8522391]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  220.080   -2.06      31946            17.086      -1.12
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   13.070   -3.90     103451             4.059      -1.73
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.290   -0.74     215191            81.190       0.36
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.990   -5.76     162754            22.767      -1.01
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  146.440   -2.41      85752            11.369      -0.62
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  113.260   -1.45      47161             8.793       0.49
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.450   -1.35     210795            69.017      -0.41
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   60.080   -1.30      35573             4.664      -0.76
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.570   -2.55     422046            13.640      -0.29
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   23.370   -4.53      84128            18.143      -1.93
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.800   -4.21      41976             4.813      -0.96
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.810   -1.98      12786             3.852      -1.48
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.600   -4.07      10283             1.444     -50.55
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.580    0.39      77077             0.401      -3.47(完)

  --整理 陈敏

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