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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 09:06 BJT

〔香港个股〕AIG出售友邦保险股份以27.15港元下限定价,筹资60亿美元

路透香港3月6日电---友邦保险(1299.HK)周二称,美国国际集团(AIG)出售其所持大部份友邦保险股份,以每股27.15港元定价,涉资约60亿美元.该定价亦为原来配售价区间的下限.

公司的声明称,AIG已以每股27.15港元出售17.2亿股友邦保险股份,占公司已发行普通股总数约14.3%.预计配售完成日期为周四(3月8日).

据此前路透获得的销售文件,AIG原来出售友邦股份的配股价区间为27.15-27.5港元.最终配售价较公司停牌前最后报价29.2港元折让7%.

于配售完成后,AIG将持有友邦保险已发行普通股总数约18.6%,故AIG将因此不再为友邦的控股股东.

友邦保险表示,由AIG提名的非执行董事Jeffrey Joy Hurd及Jay Steven Wintrob已通知公司,拟于配售完成后辞任友邦董事.

友邦保险股份将于周二早盘恢复买卖.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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