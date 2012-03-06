〔港报财经评论〕GDP目标7.5%,顺势低吸国策股--经济日报3月6日

GDP目标7.5%,顺势低吸国策股 /林瑞芬

市场其实早已预知中国GDP会以”下破八”为目标推低港股,恒指昨跌1.38%,至21,265点收市.大市成交额约577亿港元.技术上,恒指受制高位阻力21,800,持续反覆整固,短线关键支持位在21,000左右,不宜有失.不然,回吐浪将更深至20,500或20,000.从上周港股对好消息反应不大,预见21,800关键阻力位前大有机会反覆整固,回吐只差用甚么藉口,没有GDP目标下调,也有港汇转弱、高油价、月内还有美股已近高位争持决战的风险.中国定调今年GDP增长目标为7.5%,未能”保八”,相信不会有人意外,因为这是”调结构”的必然趋向.之前,国策推进节能环保减排,提高传统高污染及高耗能行业的入门槛等视为重要配套.所以,目标低过八不是意外,况且7.5%只是数字,历年最终结果往往高于预期目标.股民经1、2月股市蜜月期后,目前面对大市反覆整固,略为看不通调整幅度多少情况之下,不宜太进取转向保守套利.

全球放水之情况料迟早会令港股结束整固,再有挺进空间,港股回吐料有序,回试20,500-21,000也不为过,只要欧债问题没有恶化之兆.有德国政府消息人士于上周日披露,德国政府正考虑接受扩大欧洲金融救助基金规模的建议,可能对扩大欧洲稳定机制至7,000亿欧元的建议持开放态度.德国此前表示,希望ESM的最大金额不超过5,000亿美元,机制将在7月份生效.欧元区3月份投资者信心指数连续3个月改善,去年底欧洲央行大开水喉稳定银行体系,某程度上稳定到投资者信心又一佐证.后市小心检视港股的整固压力,中期仍可顺应中国调降GDP目标大趋势而拣股,归结至少有4路股份可取.

铅酸电池制造商天能动力(0819.HK)及超威动力(0951.HK),昨分别逆市升6.6%及8.9%,相信是受惠行业入门槛细节已出台,加上,估值偏低追落后.美银美林发表报告首予天能动力”买入”评级,目标价6.1港元,之前看天能目标5港元似乎保守了些.美银美林看好该股原因在于其强劲销量增长,料透过垂直整合可提升增长,还有电动车相关业务的发展理想,料2012/2013年盈利预测增长率为18%/10%.上周推介的新华文轩(0811.HK),推介时3.82港元,昨报4.2港元,已达首目标,可进一步上望4.8港元.入门槛提升,往往对应在资本需要大增,技术需求提高,必最为利好行业龙头,天能动力及超威动力去年确深刻见受惠行业淘汰战.(012)

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通胀目标高,政策难放松 /余少文

中国内地今年GDP目标7.5%,通胀目标4%左右,即使M2增长目标14%,也难免令人担心中国短期不会放松货币政策,累及大市走低.不过,周五公布2月通胀可能降至19个月低位3.4%,或可刺激大市反弹.A股先升后跌,其中上证综合指数跌15点或0.6%,收2,445点.国企指则下跌268点或2.3%,收11,470点,成交额131亿港元,不足20%主板H股逆市上升.而红筹指数跌38点或0.9%,收4,129点,表现好过国指,是受惠招商局国际(0144.HK)、华润创业(0291.HK)等老牌红筹逆市上升所支撑,成交额37亿港元.国指下跌,但仍未走出11,000点至12,000点上落区间,料短期仍会在牛熊分界线争持,尤其指数近日在跌市幅度大过升市升幅,以及国企沽空数目昨日增加至今年最多的94只,国企沽空额占国指成交额比重升至一个月最高17.7%,以及国企沽空额占大市总沽空额比重逾49%,都显示沽压增加.

大市急回,不少人归咎温总在两会的政府工作报告,将中国内地今年GDP目标下调至7.5%,结束过去七年”保八”目标,反而认为温总将今年通胀目标定为4%左右,对后市的影响更大.因为中国内地过去七年,年年”保八”,GDP最后都高过8%,故今年目标7.5%,最后达8%或以上应没有问题.相反,温总在去年通胀最恶劣时预期通胀目标4%左右,最后高达5.4%,但中国内地通胀去年中见顶后,市场普遍预期今年可显着回落,以及结束负利率,但昨日公布的目标竟然是高于市场预期的3%至低于4%,出乎意料.

人行将今年M2增长目标定为14%,市场预期今年新增贷款为8万亿至8.5万亿元人民币,只是1月新增贷款又出乎意料只有7,000余亿元人民币.彭博虽料2月新增贷款可较1月回升至7,500亿元人民币,但市场揣测只有7,000亿元人民币,显示中国内地银根并没有预期般放松.若然以4%通胀来看,仍然高于1年定期存款利率3.5厘,在通胀预期不会回落下,难免令人担心中国在货币政策的预微调也有限度.不管如何,2月通胀可能回落至19个月低位,始终会对大市带来刺激,加上A股仍处于反覆回升趋势,国指又处于上落格局,相信2月整体宏观数据可给予大市支持.此外,政府工作报告已公布,料最后不会有太大修改,对大市的影响也会逐渐减弱,反而投资者者应留意出席会议的上市公司老总对记者的追访会否有新消息透露,因为中资股披露去年业绩已启动,市场焦点料会回到业绩身上,上市公司老总言论,或可成为”搭顺风车”机会.(010)