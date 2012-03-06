〔港报财经评论〕增长弃八仍是快--信报3月6日

增长弃八仍是快 /习广思

港股继续高位整固,外围股市出现疲态,但欧洲两轮放水后,市场资金恋栈未退,而港股则明显受中国内地政策因素所主导.恒指开市后未跟上A股,在温总”弃保八”消息传出后,大市调整进一步扩阔,收报21,265点,下跌296点,大市成交额下跌至577亿港元,沽空比率8.11%.技术走势上,恒指测试20天线,但自试穿10天线后,股市游戏已转变,现阶段恒指在21,000点仍保持横行形态,而RSI进一步回落确认调整持续,250天线20,897点及250周线21,048点仍然值得参考.

温总的政府工作报告成为股份升跌的启示,正如上周资金部署,消费内需是国策所向,新兴产业、农业相关是政策受惠股.A股分析员统计,过去五年内受惠两会议题的行业,在两会前一个月及后一个月内,板块表现跑赢整体大市.撇除内需消费股外,大部分受惠板块在去年均受重创,例如新材料、新能源、装备制造、生物医疗及环保节能等股份,多是市场残股中之残,今年能否由谷底爬升?中投肩负国策投资重任,去年曾因入股三间公司,被市场狂炒一翻,该三间公司同样属于政策扶持的新兴产业,昨天旭光(0067.HK)升1.87%、中芯(0981.HK)升2.47%、保利协鑫(3800.HK)跌2.62%.能源股、金属股、内银股及保险股回吐调整压力明显较大,中国降低增长目标是原因之一,但亦不能忽视其技术因素.内银股带领国企指数在高位整固近一个月,随RSI逐步回落至中轴,内银股这轮调整会否结束?

3月中将是中资金融股业绩高峰期,相信内银股业绩不会太差,尤其是中国在第四季首肯松一松水龙头.近期大市波幅日渐收窄,无论内银股业绩好坏,均有机会为港股带来更多上落,拉阔大市波幅.2009年3月,中国政府推出4万亿元人民币刺激措施,全力”保八”.当时的背景正值后海啸时期,美国推出QE1,最终中国成就变种量化计划,超过目标有余,但追求数字经济的后遗症,除一个个地方债炸弹外,还有热到不能停的房地产市场及通胀高企,更大隐忧是和谐社会暗涌处处.三年后,欧债危机带来的震荡未完,美国经济没有起色,而中国面对经济放缓的担忧,可谓外忧内患的时期,仍有不少人预料中国政府为追求高增长,有机会推出大规模刺激措施.然而,温总正式提出”7.5%”这数字,打破”保八”迷思,更是官方式地给市场一个讯息,“中国式”低慢增长年代的来临,没有逢慢必救的道理,中国政府对”调结构”、”扩内需”的决定.(B03)

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宜作好两手准备 /苏子

上周五美国市时间欧罗兑美元失守上月22日的1.3208低位及1.32心理关口后,成功触发大量止蚀沽盘入市,使汇价急挫至1.3185低位才能喘定跌势.随后欧罗兑美元略为反弹至上月22日的1.3208低位附近已见阻力重重,最后在1.3197水平收市,此收市价可以说是完全破坏了近期的良好上升势头.昨天亚洲市欧罗兑美元反弹至1.3213高位便乏力再升,随后返回1.32关口以下波动,并再次遇上严峻沽压,昨天欧洲入市后已见跌破上周五的1.3185低位,破位后暂时最低曾见1.3157水平,此低位刚好与今年1月16日的1.2622低位与上月16日的1.2970低位所形成的短期上升支持线的支持位相若.如昨晚欧罗兑美元能够稳守此上升支持线不破,并返回1.3225的重要即市阻力位以上波动及收市,料稍后汇价将有极高机会见了短期重要底部,稍后料会回复上升的动力并向上挑战10天SMA、100天SMA以及上周五所造的1.3333高位,如成功破关而上,相信汇价将会再次考验上月24日所造的1.3486高位及1.35心理关口.

若看见昨晚美国市欧罗兑美元在稳守上述的上升支持线后出现愈升愈有的走势,并完全扭转上周五美国市及昨天欧洲市早段的疲弱走势,这已可视为一个较为强烈的买入讯号,故今天投资者宜采取顺势买入的策略,随后更要提防汇价有较高机会再创今年新高.美元兑瑞郎在前周五触及0.8927低位后便止跌回稳,到上周三成功突破前周五的0.9027高位收市后,走势便继续转强,昨天欧洲市早段美元兑瑞郎已升至0.9169高位,此高位十分接近100天SMA阻力及上月16日的0.9173低位.倾向相信美元兑瑞郎昨天欧洲市早段所造的高位应会发挥重大阻力,即使突破,但再向上急升的空间已不大.换言之,即不易成功突破100天SMA阻力.倘若美元兑瑞郎一如所料般在100天SMA阻力附近掉头回落,料后市将有极高机会返回0.90心理关口以下并再度考验前周五的0.8927低位.

早前较为看好美元的走势,而近日美元的走势亦如所料般成功向上作出重大突破,令本来恶劣非常的技术走势亦见好转过来.不过,在美元上升的同时,美股却仍然保持较为强劲的势头,而且道指近日一直未能自13,000点心理关口附近大幅下挫,担心道指若仍跌不下去后,将会掉头回升并正式上破13,000点大关,从而令到市场风险偏好情绪上升,并带动一众非美元货币重拾升势,美元亦因此再次面临较严峻沽压.因此,宜看紧美股走势,并作好两手准备的买卖策略.美股若爆升,便不宜看淡非美元货币了.(B10)