〔港报社评〕中国内地GDP增长7.5%是合理速度--文汇报3月6日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
11届中国全国人大五次会议昨日开幕,温家宝在工作报告时提出,2012年国内生产总值增长7.5%.这是中国GDP预期增长目标八年来首次低于8%.这更有利于中国的可持续发展.
多年的实践经验表明,过高或过低的经济发展速度,均在不同程度上不利于社会经济资源的优化配置,从而导致资源被过度使用,浪费或资源闲置.因此,中国经济发展必须确定一个合理的GDP增长目标,以保持中国经济社会发展的可持续性.今年中国GDP预期目标定为7.5%,是一个合理的增长速度.
中国过去一直”保八”,最大的考虑是满足就业需要.80年代,中国GDP每增长1%,可增加约240万个就业岗位,而现在只能增加100万个,就业弹性明显下降,其原因是GDP增长的质量和效益逐渐下降.因此,放弃”保八”目标,同时注重GDP增长质量和效益,并不意味着就业问题会恶化.
中国资源环境的硬约束,使过去的粗放式发展方式不可持续.内地压抑通胀,必然要压缩以房地产为代表的经济泡沫,重拳治理房地产泡沫,表明经济运行更加注重实体经济发展.事实上,解决老龄化进程加快,人口红利减少,劳动力生产成本逐年增加等问题,以及调整经济结构,扩大消费在经济发展中的贡献度,增加民众的收入和购买力,都需要中国经济发展在保持合理增长速度的同时,更加注重质量和效益.
中国加快转变经济发展方式和调整经济结构,将为香港提供大量商机.大力发展服务业,积极改造提升制造业,发展新兴产业和文化产业,将为香港高增加值产业的发展,提供新的空间.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开