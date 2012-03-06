〔港报社评〕曾荫权住赌厅专房,"官二代"腐蚀社会--明报3月6日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
香港特首曾荫权接受不当款待,又有新事态被揭发,这次是他在澳门赌场酒店,入住专供赌厅大豪客入住的超级豪华套房,曾荫权透过特首办解释,说是接受次子曾庆淳邀请,并无接受有关酒店或赌场人士款待.
不过,曾氏父子说法混乱,至今仍未弄清楚到底是入住Palazzo还是Paiza Mansions套房,亦与Palazzo套房只供赌厅大豪客或赌厅厅主特别安排方可入住的要求有出入,事态许多疑点未厘清,曾氏父子若要证明那次澳门之行纯属家庭聚会,没有赌博,也不涉赌厅的特殊安排,便需要拿出更可信人证,物证,否则,赌厅超豪专房这一幕,会进一步挫损曾荫权的形象.
赌场品流复杂,虽云澳门一些赌场酒店以阖家娱乐度假包装,但是其赌博实质,珍惜羽毛的首长官员,都会尽量与赌场酒店保持距离,以避免其他人无谓联想.曾荫权除了承认入住赌厅套房,较早前被传媒拍摄到出席赌厅的春茗,与江湖人物同场,仅此两次,显示他进出与赌场相关设施,毫不避嫌,是敏感度低还是有其他原因,只有曾荫权自己知道.一些国家,社会,富豪和利益集团笼络首长的家人,藉此与首长接近,得到政策好处,形成官商勾结,戕害社会生机,类似事例,罄竹难书.这些年,中国内地商家企业攀附官府,给予优厚待遇,就是看到”打通官家”的好处.
香港没有所谓”官员家人”,”权贵二代”等问题,但近年一些公职名器被用作政治酬庸,唯才是用原则正在改变,成为官家,权贵部署新一代接班,维持既得利益的操作杆.暂时并无确证证明官员家人已经成为商家笼络对象,但是曾荫权入住赌厅套房事件,提醒市民北风可能南渐了.归根究柢,要靠官员保持自觉,秉持廉洁奉公,管束好家人,峻拒诱惑,才可以使香港社会不至于沉沦衰败下去.(A04)
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路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开