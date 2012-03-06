〔港报社评〕曾荫权住赌厅专房,"官二代"腐蚀社会--明报3月6日

香港特首曾荫权接受不当款待,又有新事态被揭发,这次是他在澳门赌场酒店,入住专供赌厅大豪客入住的超级豪华套房,曾荫权透过特首办解释,说是接受次子曾庆淳邀请,并无接受有关酒店或赌场人士款待.

不过,曾氏父子说法混乱,至今仍未弄清楚到底是入住Palazzo还是Paiza Mansions套房,亦与Palazzo套房只供赌厅大豪客或赌厅厅主特别安排方可入住的要求有出入,事态许多疑点未厘清,曾氏父子若要证明那次澳门之行纯属家庭聚会,没有赌博,也不涉赌厅的特殊安排,便需要拿出更可信人证,物证,否则,赌厅超豪专房这一幕,会进一步挫损曾荫权的形象.

赌场品流复杂,虽云澳门一些赌场酒店以阖家娱乐度假包装,但是其赌博实质,珍惜羽毛的首长官员,都会尽量与赌场酒店保持距离,以避免其他人无谓联想.曾荫权除了承认入住赌厅套房,较早前被传媒拍摄到出席赌厅的春茗,与江湖人物同场,仅此两次,显示他进出与赌场相关设施,毫不避嫌,是敏感度低还是有其他原因,只有曾荫权自己知道.一些国家,社会,富豪和利益集团笼络首长的家人,藉此与首长接近,得到政策好处,形成官商勾结,戕害社会生机,类似事例,罄竹难书.这些年,中国内地商家企业攀附官府,给予优厚待遇,就是看到”打通官家”的好处.

香港没有所谓”官员家人”,”权贵二代”等问题,但近年一些公职名器被用作政治酬庸,唯才是用原则正在改变,成为官家,权贵部署新一代接班,维持既得利益的操作杆.暂时并无确证证明官员家人已经成为商家笼络对象,但是曾荫权入住赌厅套房事件,提醒市民北风可能南渐了.归根究柢,要靠官员保持自觉,秉持廉洁奉公,管束好家人,峻拒诱惑,才可以使香港社会不至于沉沦衰败下去.(A04)