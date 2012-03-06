版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 09:11 BJT

〔港报社评〕中国图破"保八"迷思--星岛日报3月6日

中国今年经济增长目标不再”保八”,”十二五”规划早已把年均增长目标订为7%,增长逐步放缓本应在预期之内,只是不同领域的行业,增长速度有快有慢,香港经济发展,投资和营商要是懂得配合国策,仍然有机会找到商机.

温家宝昨日把今年的中国国民生产总值增长目标订为7.5%,中国担心经济增长过快变成揠苗助长.这样的发展不可能长期持续,要适度放缓,调整经济结构,确保百姓受惠.

按照过去10年的经验,经济增长往往会超标.2005-2011年目标订为8%,实际增幅却达9.1%-14.2%.无论最终能否”保八”,估计经济都会温和放缓,尤其是出口市场不大乐观,”十二五”规划早已为经济转型至高增值和内需带动定调.

过去经济高增长数字,部分因素是房地产价格急升,温家宝期望楼价回归合理,倾向以刺激民众消费来带动经济.去年中国城镇居民人均可支配收入,扣除通胀后实质增长8.4%,农村居民方面更创下11.4%的26年最大增幅.这股不断增加的庞大消费力,刺激对各类产品和服务的需求.

温家宝在”政府工作报告”中表示今年要大幅提升中国对港澳服务贸易开放水平,加上一直支持香港巩固及提升国际金融,贸易,航运中心地位,建设离岸人民币业务中心.相比全球今年经济增长估计3%,中国增长仍然提供相当大的机遇.(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐